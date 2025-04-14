Haberler
Yaşam
Sandalye kavgası kanlı bitti! Katilin sözleri pes dedirtti! "Bıçağı iyi soktum baba..."
Giriş Tarihi: 14.04.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
08:48
Sandalye kavgası kanlı bitti! Katilin sözleri pes dedirtti! "Bıçağı iyi soktum baba..."
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düğün sonrası caddeye bırakılan sandalyeler nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada taksici Özcan Özkan (42) hayatını kaybetti, oğlu Ada Özkan (19) ise yaralandı. Olay sonrası tutuklanan Can Erdoğan (29) hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianamede, Can Erdoğan'ın, Özkan'ı bıçakladıktan sonra "Bıçağı iyi soktum baba" diye bağırarak olay yerinden uzaklaştığı tanık ifadelerine yansıdı.