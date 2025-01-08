SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

Kıvanç, konuşmak için Irmak'ı görmeye gider. Ancak Kıvanç'ın hala durumu sindiremediğini hisseden Irman, ilişkiyi bitirmek ister. Gülnaz, arabayla pratik yaparken İhsan'ın arabasına çarpar. Başta İhsan'a çıkışsa da sonradan aralarında bir etkileşim başlar.