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Haberler Yaşam SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölümü kesintisiz izle sayfası
Giriş Tarihi: 08.01.2025 21:25 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:25

SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

Her Çarşamba günü Show TV ekranlarında yayınlanan dizi Sandık Kokusu 41. bölüm izle araştırmaları başladı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümü için ekran başında yerler alındı. Karsu ve Bora'nın ilişkisinde yeni mutluluklar yaşanırken Irmak ve Kıvanç için kriz devam etmektedir.Yeni bölümde olacaklar merak ediliyor. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

Sandık Kokusu son bölüm izle araştırmaları hız kazandı. Dizinin izleyicileri yeni bölümde olacakları merakla beklemeye başladı. Bora ve Karsu ilişkisinde yeni gelişmeler yaşanırken Kıvanç Irmak ile birlikteliğini bitirmek ister. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle ekranı...

SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM İZLE

Show TV'de takip edilen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkes karakolda Filiz'i beklerken, Feryal'ın asistanı Gül'ün abartılı ağlamaları dikkat çeker. Olayı araştırmaya başlayan Dilaver, kamera kayıtlarını ortaya çıkarır.

SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

Kıvanç, konuşmak için Irmak'ı görmeye gider. Ancak Kıvanç'ın hala durumu sindiremediğini hisseden Irman, ilişkiyi bitirmek ister. Gülnaz, arabayla pratik yaparken İhsan'ın arabasına çarpar. Başta İhsan'a çıkışsa da sonradan aralarında bir etkileşim başlar.

SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM İZLE HD: Show TV dizi ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölümü kesintisiz izle sayfası

Ayça, Hakan'ın bir tanıdığının torpiliyle yeni açılan spor salonuna gider. Kendisine yeni hedef belirlemek isterken kızların spor yapan Hakan'la ilgilenmesinden rahatsız olmaya başlar.

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