Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı sorgulama: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından bekleniyor. Show TV 'de her çarşamba günü izleyici karşısına çıkan dizinin son bölümünün ardından haftaya neler olacağını görmek isteyen seyirciler fragmanı beklemeye koyuldu. Peki Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı?