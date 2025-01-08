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Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı sorgulama: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
23:18
Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı için Show TV ekranı başında araştırmalar başladı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk, Uğur Yücel gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde Karsu ve Bora arasındaki ilişki yoğunlaşırken Kıvanç ve Irmak'ın ilişkisinde yolun sonu gelmiştir. Gelecek haftadan kareler görmek isteyenler fragmanı sorguluyor. Peki, Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?