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Haberler Yaşam Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı sorgulama: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 23:18 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 23:18

Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı sorgulama: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı için Show TV ekranı başında araştırmalar başladı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Engin Öztürk, Uğur Yücel gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde Karsu ve Bora arasındaki ilişki yoğunlaşırken Kıvanç ve Irmak'ın ilişkisinde yolun sonu gelmiştir. Gelecek haftadan kareler görmek isteyenler fragmanı sorguluyor. Peki, Show TV ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı sorgulama: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından bekleniyor. Show TV 'de her çarşamba günü izleyici karşısına çıkan dizinin son bölümünün ardından haftaya neler olacağını görmek isteyen seyirciler fragmanı beklemeye koyuldu. Peki Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı sorgulama: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

SANDIK KOKUSU 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanların aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı sorgulama: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

SANDIK KOKUSU 42. BÖLÜM İZLE

Sandık Kokusu'nun 8 Ocak 2025 tarihli yeni bölüme ve tüm bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı sorgulama: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM ÖZETİ

Herkes karakolda Filiz'i beklerken, Feryal'ın asistanı Gül'ün abartılı ağlamaları dikkat çeker. Olayı araştırmaya başlayan Dilaver, kamera kayıtlarını ortaya çıkarır.

Sandık Kokusu 42. bölüm fragmanı sorgulama: Show TV ekranı ile Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Kıvanç, konuşmak için Irmak'ı görmeye gider. Ancak Kıvanç'ın hala durumu sindiremediğini hisseden Irman, ilişkiyi bitirmek ister. Gülnaz, arabayla pratik yaparken İhsan'ın arabasına çarpar. Başta İhsan'a çıkışsa da sonradan aralarında bir etkileşim başlar.

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