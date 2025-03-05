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SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz
Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
18:31
SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz
Sandık Kokusu yeni bölümleri ile her hafta çarşamba akşamları izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili'nin kadrosunda yer aldığı yapımın 5 Mart 2025 tarihli bu haftaki bölümünde Nazan, kamera kayıtlarını gösterince Bora ve Karsu'nun kafası karışır. Karsu, hızlıca konuyu neticeye ulaştırmak için Filiz'i arar ve yüzleşmek için hepsini bir araya getirir. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz, seçenekleri.