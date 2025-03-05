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Giriş Tarihi: 05.03.2025 18:31 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:31

SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz

Sandık Kokusu yeni bölümleri ile her hafta çarşamba akşamları izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili'nin kadrosunda yer aldığı yapımın 5 Mart 2025 tarihli bu haftaki bölümünde Nazan, kamera kayıtlarını gösterince Bora ve Karsu'nun kafası karışır. Karsu, hızlıca konuyu neticeye ulaştırmak için Filiz'i arar ve yüzleşmek için hepsini bir araya getirir. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz, seçenekleri.

SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 48. bölümüyle ekranlara geliyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı senaryosuyla dikkat çeken dizi Çarşamba akşamları seyirci ile buluşuyor. Bu haftaki bölümde heyecanın dozu giderek artıyor. İşte, Sandık Kokusu 48. bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz...

SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz

SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM İZLE

Sandık Kokusu'nun 5 Mart 2025 tarihli yeni bölümü için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazan, kamera kayıtlarını gösterince Bora ve Karsu'nun kafası karışır. Karsu, hızlıca konuyu neticeye ulaştırmak için Filiz'i arar ve yüzleşmek için hepsini bir araya getirir.

SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz

Ayça'nın Hakan'ı kaçırması üzerine tekrar bir arada olmaktan ikisi de çok mutludur. Bora ve Karsu biraz olsun rahatlamanın ardından birlikte vakit geçirmek istiyorlardır ama şirketin satışı nedeniyle Bora yoğundur.

SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz

Karsu, Bora'nın yanında olmak istese de, Bora artık Karsu'nun asistanı gibi çalışmasından hoşlanmadığını söyler.