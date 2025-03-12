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Haberler Yaşam Sandık Kokusu 49. bölüm izle tek parça! SHOW TV - Sandık Kokusu son bölüm izle, full, HD!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 18:31 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 18:32

Sandık Kokusu 49. bölüm izle tek parça! SHOW TV - Sandık Kokusu son bölüm izle, full, HD!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, 49. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Duygusal anların ve sürpriz gelişmelerin eksik olmadığı yeni bölümde, karakterlerin yaşadığı çarpıcı olaylar hikâyeye yön vermeye devam ediyor. Heyecan dolu anları kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 49. bölümü Show TV dizi ekranında yayınlanıyor. İşte, dizinin son bölümüne dair detaylar...

Sandık Kokusu 49. bölüm izle tek parça! SHOW TV - Sandık Kokusu son bölüm izle, full, HD!

Sandık Kokusu, 49. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitliyor. Hikayedeki gerilim ve duygusal sahneler, yeni bölümde de hız kesmeden devam ederken, yaşanan gelişmeler dizinin gidişatını etkiliyor. Son bölümü kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 49. bölüm Show TV dizi ekranından takip ediliyor!

Sandık Kokusu 49. bölüm izle tek parça! SHOW TV - Sandık Kokusu son bölüm izle, full, HD!

SANDIK KOKUSU 49. BÖLÜM İZLE

12 Mart 2025 tarihindeki yeni bölüm için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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Sandık Kokusu 49. bölüm izle tek parça! SHOW TV - Sandık Kokusu son bölüm izle, full, HD!

SANDIK KOKUSU'NUN 49. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Karsu uyandığında Bora'yı evde göremeyince garip bir telaşa kapılır. Bora'nın çok yoğun çalışması, Veronika'nın hep yanında olması Karsu'yu tedirgin ediyordur.

Sandık Kokusu 49. bölüm izle tek parça! SHOW TV - Sandık Kokusu son bölüm izle, full, HD!

Filiz, Hasan'la konuşur. Irmak gittiği için üzgün ve kaygılıdır.Karsu uyandığında Bora'yı evde göremeyince garip bir telaşa kapılır. Bora'nın çok yoğun çalışması, Veronika'nın hep yanında olması Karsu'yu tedirgin ediyordur.Gülnaz ve İhsan için kına gecesi yapmaya karar verirler. Hep beraber hazırlıklara başlarlar.İhsan'ın Gülnaz'a söylemediği küçük bir detay vardır. İhsan'ın ona aşırı bağlı kız kardeşi Zeliha....

Sandık Kokusu 49. bölüm izle tek parça! SHOW TV - Sandık Kokusu son bölüm izle, full, HD!

Hakan ve Ayça arasındaki aşk ve iş ilişkisi güzel bir şekilde devam eder.Filiz, Ekrem ve Nazan arasındaki durumu planlamaya devam etmektedir. Ekrem yine Nazan'ın karşısına çıkar. Birbirlerini tanımaya başlamışlardır.