Sandık Kokusu 49. bölüm izle tek parça! SHOW TV - Sandık Kokusu son bölüm izle, full, HD!

Filiz, Hasan'la konuşur. Irmak gittiği için üzgün ve kaygılıdır.Karsu uyandığında Bora'yı evde göremeyince garip bir telaşa kapılır. Bora'nın çok yoğun çalışması, Veronika'nın hep yanında olması Karsu'yu tedirgin ediyordur.Gülnaz ve İhsan için kına gecesi yapmaya karar verirler. Hep beraber hazırlıklara başlarlar.İhsan'ın Gülnaz'a söylemediği küçük bir detay vardır. İhsan'ın ona aşırı bağlı kız kardeşi Zeliha....