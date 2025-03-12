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SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
23:14
SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show TV'de ekrana gelen Sandık Kokusu, 49. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Engin Öztürk ve Demet Akbağ'ın yer aldığı dizi, son bölümüyle merak uyandırdı. Şimdi ise izleyiciler, 50. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...