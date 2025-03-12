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Haberler Yaşam SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 22:42 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 23:14

SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'de ekrana gelen Sandık Kokusu, 49. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Engin Öztürk ve Demet Akbağ'ın yer aldığı dizi, son bölümüyle merak uyandırdı. Şimdi ise izleyiciler, 50. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sandık Kokusu dizisinin 49. bölümü Show TV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Özge Özpirinçci, Engin Öztürk ve Demet Akbağ'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Sandık Kokusu 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanı için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

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SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karsu uyandığında Bora'yı evde göremeyince garip bir telaşa kapılır. Bora'nın çok yoğun çalışması, Veronika'nın hep yanında olması Karsu'yu tedirgin ediyordur.

SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Filiz, Hasan'la konuşur. Irmak gittiği için üzgün ve kaygılıdır.Karsu uyandığında Bora'yı evde göremeyince garip bir telaşa kapılır. Bora'nın çok yoğun çalışması, Veronika'nın hep yanında olması Karsu'yu tedirgin ediyordur.Gülnaz ve İhsan için kına gecesi yapmaya karar verirler. Hep beraber hazırlıklara başlarlar.İhsan'ın Gülnaz'a söylemediği küçük bir detay vardır. İhsan'ın ona aşırı bağlı kız kardeşi Zeliha.... Hakan ve Ayça arasındaki aşk ve iş ilişkisi güzel bir şekilde devam eder.Filiz, Ekrem ve Nazan arasındaki durumu planlamaya devam etmektedir. Ekrem yine Nazan'ın karşısına çıkar. Birbirlerini tanımaya başlamışlardır.

SANDIK KOKUSU 50. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?