Sandık Kokusu Atilla ayrıldı mı, neden ayrıldı, yerine kim gelecek? Sandık Kokusu’nun Atilla’sı Metin Akdülger’den duygulandıran paylaşım!

SANDIK KOKUSU ATİLLA YERİNE KİM GELECEK?

Dizinin başrol oyuncusu Metin Akdülger'in yerine yeni bir isim gelip gelmeyeceği henüz belli olmadı. Ancak 'Sandık Kokusu'nun kadrosuna başarılı oyuncu Serkay Tütüncü dahil oldu. Tütüncü, Kıvanç karakterine hayat verecek.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu "Sandık Kokusu"nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.