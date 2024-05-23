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Sandık Kokusu Atilla ayrıldı mı, neden ayrıldı, yerine kim gelecek? Sandık Kokusu’nun Atilla'sı Metin Akdülger’den duygulandıran paylaşım!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
15:40
Sandık Kokusu dizisi ayrılık haberiyle gündemde! Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin son bölümünde Atilla, Karsu ve ailesini bırakarak gitme kararı aldı. Metin Akdülger'in hayat verdiği Atilla'nın yaşadığı yeri terk etmesinin ardından ''Sandık Kokusu Atilla ayrıldı mı?'' sorusu akıllara geldi. Öte yandan Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Peki, Sandık Kokusu Atilla neden ayrıldı, yerine kim gelecek? İşte, Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger'den duygulandıran paylaşım…