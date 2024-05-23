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Haberler Yaşam Sandık Kokusu Atilla ayrıldı mı, neden ayrıldı, yerine kim gelecek? Sandık Kokusu’nun Atilla'sı Metin Akdülger’den duygulandıran paylaşım!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 15:40

Sandık Kokusu Atilla ayrıldı mı, neden ayrıldı, yerine kim gelecek? Sandık Kokusu’nun Atilla'sı Metin Akdülger’den duygulandıran paylaşım!

Sandık Kokusu dizisi ayrılık haberiyle gündemde! Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin son bölümünde Atilla, Karsu ve ailesini bırakarak gitme kararı aldı. Metin Akdülger'in hayat verdiği Atilla'nın yaşadığı yeri terk etmesinin ardından ''Sandık Kokusu Atilla ayrıldı mı?'' sorusu akıllara geldi. Öte yandan Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Peki, Sandık Kokusu Atilla neden ayrıldı, yerine kim gelecek? İşte, Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger'den duygulandıran paylaşım…

Sandık Kokusu Atilla ayrıldı mı, neden ayrıldı, yerine kim gelecek? Sandık Kokusu’nun Atilla’sı Metin Akdülger’den duygulandıran paylaşım!

Sandık Kokusu Atilla ayrıldı mı sorusu son bölümün ardından gündeme geldi. Show TV ekranlarında yayınlanan dizide şoke eden bir veda yaşandı. Son bölümde oğlu Deniz'in kaçırılması ve mafya olduğu için çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Karsu, Atilla'nın gitmesini istemişti. Bunun üzerine Atilla yaşadığı yeri terk ederken ''Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger diziden çıktı mı?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Akdülger, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı. Öte yandan yapıma sürpriz bir isim katıldı. Peki, Sandık Kokusu Atilla neden ayrıldı, yerine kim gelecek? İşte detaylar…

Sandık Kokusu Atilla ayrıldı mı, neden ayrıldı, yerine kim gelecek? Sandık Kokusu’nun Atilla’sı Metin Akdülger’den duygulandıran paylaşım!

SANDIK KOKUSU ATİLLA AYRILDI MI?

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde herkesi hüzünlendiren bir veda yaşandı.

Dizide oğlu Deniz'in kaçırılmasına ve dolayısıyla da çocuklarının velayetini kaybetmesine neden olan Atilla'yı bir türlü affedemeyen Karsu, ondan gitmesini istedi. Bunun üzerine Atilla gitme kararı aldı.

Dizide Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda diziden ayrıldığını açıkladı.

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Sandık Kokusu Atilla ayrıldı mı, neden ayrıldı, yerine kim gelecek? Sandık Kokusu’nun Atilla’sı Metin Akdülger’den duygulandıran paylaşım!

Akdülger, paylaşımında, "Hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla'da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını. Bana hayat veren Atilla'ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sandık Kokusu Atilla ayrıldı mı, neden ayrıldı, yerine kim gelecek? Sandık Kokusu’nun Atilla’sı Metin Akdülger’den duygulandıran paylaşım!

SANDIK KOKUSU ATİLLA YERİNE KİM GELECEK?

Dizinin başrol oyuncusu Metin Akdülger'in yerine yeni bir isim gelip gelmeyeceği henüz belli olmadı. Ancak 'Sandık Kokusu'nun kadrosuna başarılı oyuncu Serkay Tütüncü dahil oldu. Tütüncü, Kıvanç karakterine hayat verecek.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu "Sandık Kokusu"nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu Atilla ayrıldı mı, neden ayrıldı, yerine kim gelecek? Sandık Kokusu’nun Atilla’sı Metin Akdülger’den duygulandıran paylaşım!

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Metin Akdülger 10 Nisan 1988'de Bursa'da dünyaya geldi. Lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarında yer alan ve kısa filmler çeken Akdülger, Koç Üniversitesindeki eğitimine devam ederken okuldaki oyunculuk derslerine katıldı ve bu yıllarda da oyunlarında yer almaya devam etti.

2012'de Craft Tiyatro ekibine katıldı. Profesyonel tiyatro kariyeri 2012'de, Kaset oyunundaki rolüyle başladı. 2013'te gençlik dizisi Medcezir'de rol alarak televizyon sektörüne girdi. Aynı yıl başrol oynadığı ilk filmi, felç geçiren bir futbolcuyu konu alan Bensiz yayımlandı. Sinema deneyiminin ardından 2014'te Didaskali Tiyatro'nun hazırladığı Maşenka oyunuyla tekrar tiyatro çalışmalarına başladı. 2015'te, dönem dizisi Analar ve Anneler'de rol aldı.

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