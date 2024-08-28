Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Sandık Kokusu yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

SANDIK KOKUSU YENİ SEZON NE ZAMAN?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, 26. bölümü ile sezon finali yapıştı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen gibi usta isimlerin yer aldığı yapım 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ancak Sandık Kokusu yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 2. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.

Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.