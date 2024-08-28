Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
15:36
Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Sandık Kokusu yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?
Eylül ayına giriş yapılması ile birlikte geçtiğimiz sezon finali yapan diziler bir bir ekranlara geri dönmeye başlıyor. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezon tarihi dizi severlerin gündemindeki yerini aldı. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen'in paylaştığı yapım son olarak 26. bölümü ile izleyici ile buluşmuştu. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlayacak?