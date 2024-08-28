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Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:36

Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Sandık Kokusu yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Eylül ayına giriş yapılması ile birlikte geçtiğimiz sezon finali yapan diziler bir bir ekranlara geri dönmeye başlıyor. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezon tarihi dizi severlerin gündemindeki yerini aldı. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen'in paylaştığı yapım son olarak 26. bölümü ile izleyici ile buluşmuştu. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Sandık Kokusu yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Show TV ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu ikinci sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen'in paylaştığı Sandık Kokusu yeni sezonu ile hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Peki, Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Sandık Kokusu yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

SANDIK KOKUSU YENİ SEZON NE ZAMAN?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, 26. bölümü ile sezon finali yapıştı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen gibi usta isimlerin yer aldığı yapım 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ancak Sandık Kokusu yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Dizinin 2. sezonunun eylül ayı ortalarında ekranlarda olması bekleniyor.

Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Sandık Kokusu yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Sorguya alınan Karsu, kısa bir süre sonra Reha'nın şikayetini çekmesiyle serbest bırakılır. Bu, Reha'nın kendince son uyarısıdır.

Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Sandık Kokusu yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Avukat, Karsu'ya düzenli ev ve iş hayatı sürdürmesini önerir. Karsu'nun bir yuva kurması, aile imajı çizmesi gerekiyordur. Karsu'nun evlilik meselesini duyan Kıvanç'ın aklına bir fikir gelir.

Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Sandık Kokusu yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Filiz, Karsu'nun başına gelenleri Hasan'a anlatır ve Hasan, yakın arkadaşı ile konuşup Karsu'ya iş ayarlamaya çalışır. Karsu, Hasan'ın ayarladığı iş görüşmesine gider.

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