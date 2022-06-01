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Haberler Yaşam Şanlıurfa Piknik Alanları - Şanlıurfa Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 01.06.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 11:47

Şanlıurfa Piknik Alanları - Şanlıurfa Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şanlıurfa, tarihi mekanları, çeşitli azınlıkların yaşaması nedeniyle kültür mozaiği olması, büyüleyici mimari yapısı ve Şanlıurfa mesire alanları ile hayranlık uyandıran bir şehirdir. Başta dünyanın en eski yerleşim merkezi Göbeklitepe olmak üzere, dünya çapında önemli kabul edilen birçok kadim değere ev sahipliği yapar. Hz. Eyüp ve Hz. İbrahim mağaraları ile Balıklı Göl bunlardan bazılarıdır. Şanlıurfa piknik alanları ise sıcak iklimi sayesinde her mevsim insanla doludur. Şanlıurfa piknik yerleri ile ilgili merak edilenler yazımızda…

Şanlıurfa Piknik Alanları - Şanlıurfa Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en gelişmiş şehirlerinden biri, şüphesiz Şanlıurfa'dır. Turizm, bölgenin kalkınmasını sağlayan en önemli alanlardan biridir. Yaz veya kış fark etmeksizin, Türkiye'den ve yurtdışından turist çeker. Benzersiz tarihi dokusunun yanı sıra, çeşitli doğal güzellikleri bulunur. Güneydoğu Bölgesinde yer almasından dolayı çok sıcaktır. Yaz aylarında yüksek sıcaklığa dayanamayan yerli halk ile turistleri, Şanlıurfa mesire alanları cezbeder. Mangal yapmak, semaver çayı içmek, aile veya yakın arkadaşlar ile keyifli vakit geçirmek isteyenler, Şanlıurfa piknik alanlarına akın eder. İşte Şanlıurfa mesire alanları ile ilgili detaylar…

Şanlıurfa Piknik Alanları - Şanlıurfa Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şanlıurfa'da Piknik Yapılabilecek Mesire Alanları Nerelerdir?

Dünya'nın en köklü geçmişine, güzel bir mutfağa ve misafirperver insanlara sahip olan Şanlıurfa'da yer alan bazı mesire alanları şu şekildedir:

1.Gölbaşı Parkı

Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın en özel parklarından biridir. İçinde bulunan Balıklı Göl, ziyaretçilerin ilgi odağıdır. Gölde güzel vakit geçirmek isteyenler, kayıklar sayesinde gölün keyfini çıkarır. Etraftaki yeşil alan, günübirlik gelen yerli halk ve diğer turistler için harika bir piknik alandır.

2.Karaköprü Mesire Alanı

Bu alanda, yılın belli bir zamanı gerçekleştirilen ve gelenekselleşmiş Uçurtma Şenliği ile açık hava konserleri yapılır. Karaköprü Mesire Alanı, Şanlıurfa'nın en büyük piknik alanlarının başında gelir. Doğa yürüyüşleri için biçilmiş kaftan olan park, sporcuların koşmak için geldiği bir yerdir. Geniş arazisi ile binlerce insana piknik yapma imkanı sağlar.

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Şanlıurfa Piknik Alanları - Şanlıurfa Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

3.Şanlıurfa Kent Ormanı

Sahip olduğu hayvan ve bitki türleri sayısı ile merak uyandıran orman, yapay güzellikleri de içinde barındırır. Uzun yürüyüşler için patikalar, manzaranın tadını çıkarmak için seyir terası, çocuklar için park alanı ile ilgi çekici bir piknik alanıdır.

4.Kaptaş Piknik Alanı

Bir diğer adıyla Gaptaş alanı, Fırat Nehri yakınında yer alır. Kavurucu sıcaklığı ile bilinen Şanlıurfa'da, serinlemek isteyenler için bu piknik alanında küçük kaynak suları bulunur. Bu bölgenin piknik alanı olarak kullanılmaya başlanması, Atatürk Barajının yapım çalışmaları zamanına dayanır. O zamandan beri, özellikle Şanlıurfa halkının vazgeçilmez mesire alanlarından biridir.

Şanlıurfa Piknik Alanları - Şanlıurfa Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

5.Osmanlı Mesire Alanı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin, yapay şelale ve yeşillendirme çalışmaları ile güzel bir mesire alanına dönüşmüştür. 420 bin metrekarelik bir alanda, spor yapma alanı, yürüyüş yapmak için uzun yollar ve açık yüzme havuzu yer alır.

6.Hilvan Mesire Alanı

Hilvan TOKİ konutlarının hemen yanında bulunan bu piknik alanı, çocuklu aileler için mükemmel bir ortam sunar. Çocuk oyun parkı, geniş yürüyüş yolları ve yeşil alanları ile ailece vakit geçirmek isteyenlerin rahatlıkla tercih edebileceği bir yerdir.

Şanlıurfa Piknik Alanları - Şanlıurfa Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

7.Fidanlık Mesire Alanı

Şehit Suat Aloğlu Mesire Alanı olarak da bilinen Fidanlık, bisikletli ziyaretçilerin en sevdiği piknik alanlarından biridir. 20 bin metrekarelik bölgede, uzun bisiklet yolları vardır. Satranç oynamayı sevenler için özel bir alan da mevcuttur.

8.Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanı

Şanlıurfa'da piknik yapmak için en ideal yerlerden biridir. Çocukların eğlenceli zaman geçirmesi için hazırlanan oyun alanları sayesinde, özellikle ailelerin sıkça tercih ettiği alanlardan biridir. Yeşilliği ile yolları piknik ve yürüyüş yapmak için mükemmeldir. İçinde bulunan mescid ve otopark ile ziyaretçilerine her bakımdan hizmet veren bir tesistir.

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