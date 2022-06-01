Şanlıurfa Piknik Alanları - Şanlıurfa Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şanlıurfa'da Piknik Yapılabilecek Mesire Alanları Nerelerdir?

Dünya'nın en köklü geçmişine, güzel bir mutfağa ve misafirperver insanlara sahip olan Şanlıurfa'da yer alan bazı mesire alanları şu şekildedir:

1.Gölbaşı Parkı

Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın en özel parklarından biridir. İçinde bulunan Balıklı Göl, ziyaretçilerin ilgi odağıdır. Gölde güzel vakit geçirmek isteyenler, kayıklar sayesinde gölün keyfini çıkarır. Etraftaki yeşil alan, günübirlik gelen yerli halk ve diğer turistler için harika bir piknik alandır.

2.Karaköprü Mesire Alanı

Bu alanda, yılın belli bir zamanı gerçekleştirilen ve gelenekselleşmiş Uçurtma Şenliği ile açık hava konserleri yapılır. Karaköprü Mesire Alanı, Şanlıurfa'nın en büyük piknik alanlarının başında gelir. Doğa yürüyüşleri için biçilmiş kaftan olan park, sporcuların koşmak için geldiği bir yerdir. Geniş arazisi ile binlerce insana piknik yapma imkanı sağlar.