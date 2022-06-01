Şanlıurfa Piknik Alanları - Şanlıurfa Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şanlıurfa, tarihi mekanları, çeşitli azınlıkların yaşaması nedeniyle kültür mozaiği olması, büyüleyici mimari yapısı ve Şanlıurfa mesire alanları ile hayranlık uyandıran bir şehirdir. Başta dünyanın en eski yerleşim merkezi Göbeklitepe olmak üzere, dünya çapında önemli kabul edilen birçok kadim değere ev sahipliği yapar. Hz. Eyüp ve Hz. İbrahim mağaraları ile Balıklı Göl bunlardan bazılarıdır. Şanlıurfa piknik alanları ise sıcak iklimi sayesinde her mevsim insanla doludur. Şanlıurfa piknik yerleri ile ilgili merak edilenler yazımızda…