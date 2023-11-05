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Şans eseri ortaya çıkan dava: 45 yıl sonra yeniden görülecek!
Giriş Tarihi: 05.11.2023 11:12
Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
11:12
Şans eseri ortaya çıkan dava: 45 yıl sonra yeniden görülecek!
İlginç davanın adresi İzmir'di. Yargıtay'ca 1977'de bozulup yerel mahkemeye gönderilen tapu iptali ve tescil davası dosyası, rafta unutuldu. Tarafların ve taraf avukatlarının hayatını kaybettiği, şans eseri ortaya çıkan davanın görülmesine 45 yıl 9 ay 11 gün sonra yeniden yerel mahkemede devam edilecek.