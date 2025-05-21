Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şans Topu 21 Mayıs sonuçları TIKLA-SORGULA! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 21.05.2025 20:01 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 20:01

Şans Topu 21 Mayıs sonuçları TIKLA-SORGULA! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları sorgulanıyor. Her hafta Çarşamba ve Pazar günü gerçekleşen çekilişte sonuçlar şansoyunuseverler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen çekilişte gözler 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek çekilişin sonucuna çevrildi. İşte, MP bilet sorgula ekranı ile Şans Topu sonuçları sorgulama!

Şans Topu 21 Mayıs sonuçları TIKLA-SORGULA! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor. Yakından takip edilen şans oyununda kazanan numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor. Peki, 21 Mayıs Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte, MP bilet sorgula ekranı ve detaylar...

Şans Topu 21 Mayıs sonuçları TIKLA-SORGULA! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

21 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şans Topu 21 Mayıs sonuçları TIKLA-SORGULA! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu 21 Mayıs sonuçları TIKLA-SORGULA! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans Topu 21 Mayıs sonuçları TIKLA-SORGULA! 💥 Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.