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Haberler Yaşam 14 Mayıs Şans Topu sonuçları belli oldu: Şans topu sonuçları sorgulama ekranı! İşte kazandıran rakamlar
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:39 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:43

14 Mayıs Şans Topu sonuçları belli oldu: Şans topu sonuçları sorgulama ekranı! İşte kazandıran rakamlar

Milli Piyango İdaresi'nin her hafta düzenlediği Şans Topu çekilişinde büyük ödüller sahiplerini buluyor. 14 Mayıs tarihli çekilişte tam 1.136.162 TL değerindeki büyük ikramiye, noter eşliğinde dağıtılıyor Şans oyunu oynayan vatandaşlar, kazandıran numaraları öğrenmek için Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden sorgulama işlemi yapıyor. İşte 14 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.

14 Mayıs Şans Topu sonuçları belli oldu: Şans topu sonuçları sorgulama ekranı! İşte kazandıran rakamlar

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bugün yapılıyor. Canlı yayın eşliğinde ve noter denetiminde gerçekleştirilen çekilişte talihlilerin heyecanla beklediği numaralar ekrana yansıyor. Bu haftaki çekilişte devreden büyük ikramiye tutarı ise 1 milyon 136 bin 162 TL oldu. İşte, 14 Mayıs 2025 tarihli Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

14 Mayıs Şans Topu sonuçları belli oldu: Şans topu sonuçları sorgulama ekranı! İşte kazandıran rakamlar

14 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

Son Çekiliş Sonucu

Çekiliş no: 39 14/05/2025 - 20:00

10 13 16 22 29 2

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14 Mayıs Şans Topu sonuçları belli oldu: Şans topu sonuçları sorgulama ekranı! İşte kazandıran rakamlar

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

14 Mayıs Şans Topu sonuçları belli oldu: Şans topu sonuçları sorgulama ekranı! İşte kazandıran rakamlar

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

14 Mayıs Şans Topu sonuçları belli oldu: Şans topu sonuçları sorgulama ekranı! İşte kazandıran rakamlar

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.