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14 Mayıs Şans Topu sonuçları belli oldu: Şans topu sonuçları sorgulama ekranı! İşte kazandıran rakamlar
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
23:43
14 Mayıs Şans Topu sonuçları belli oldu: Şans topu sonuçları sorgulama ekranı! İşte kazandıran rakamlar
Milli Piyango İdaresi'nin her hafta düzenlediği Şans Topu çekilişinde büyük ödüller sahiplerini buluyor. 14 Mayıs tarihli çekilişte tam 1.136.162 TL değerindeki büyük ikramiye, noter eşliğinde dağıtılıyor Şans oyunu oynayan vatandaşlar, kazandıran numaraları öğrenmek için Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden sorgulama işlemi yapıyor. İşte 14 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.