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Giriş Tarihi: 07.08.2024 18:10 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 18:10

Şans Topu sonuçları 7 Ağustos 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları 7 Ağustos 2024 tarihli araştırmasıyla gündemdeki yerini aldı. Bilet sahipleri ekran başında. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen çekiliş için araştırmalara hız kazandırdı. Şans oyunu severler kazandıran numaraları takip etmeye başladı. İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Şans Topu sonuçları 7 Ağustos 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Şans Topu sonuçları 7 Ağustos Çarşamba çekilişi canlı izle ekranı başında yerler alındı. Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve sonuçlar şans oyunları her gün takip ediliyor. Bilet sahipleri şanslı numaraları kendi biletleri üzerinde kontrol ediyor. İşte, Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu sonuçları 7 Ağustos 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan Şans Topu Çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 7 Ağustos saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Şans Topu sonuçları 7 Ağustos 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları 7 Ağustos 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Şans Topu sonuçları 7 Ağustos 2024 canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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