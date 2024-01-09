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Sapık doktordan cinsel istismar! Tedavi sırasında bir anda göğüslerine dokunup...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
07:05
Sapık doktordan cinsel istismar! Tedavi sırasında bir anda göğüslerine dokunup...
İstanbul'un Şile ilçesinde bulunan bir hastanede fizik tedavi doktoru olarak görev yapan Suat A.'nın tedaviye gelen genç kızı önce dokunarak ardından da öperek taciz ettiği ortaya çıktı.Doktorun daha önce 3 farklı kişi tarafından ihbar edilerek hakkında dava açıldığı öğrenildi.