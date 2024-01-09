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Haberler Yaşam Sapık doktordan cinsel istismar! Tedavi sırasında bir anda göğüslerine dokunup...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 07:05

Sapık doktordan cinsel istismar! Tedavi sırasında bir anda göğüslerine dokunup...

İstanbul'un Şile ilçesinde bulunan bir hastanede fizik tedavi doktoru olarak görev yapan Suat A.'nın tedaviye gelen genç kızı önce dokunarak ardından da öperek taciz ettiği ortaya çıktı.Doktorun daha önce 3 farklı kişi tarafından ihbar edilerek hakkında dava açıldığı öğrenildi.

ATAKAN IRMAK
Sapık doktordan cinsel istismar! Tedavi sırasında bir anda göğüslerine dokunup...

İstanbul'un Şile ilçesinde bulunan bir hastanede fizik tedavi doktoru olarak görev yapan Suat A.'nın tedaviye gelen genç kızı önce dokunarak ardından da öperek taciz ettiği ortaya çıktı.

Sapık doktordan cinsel istismar! Tedavi sırasında bir anda göğüslerine dokunup...

Olay 30 Kasım tarihinde meydana geldi. 18 yaşındaki S.M., belinde yaşadığı ağrıdan dolayı fizik tedavi Doktoru Suat A.'ya muayene olmaya gitti. Annesiyle birlikte hastaneye giden genç kız tek başına doktorun odasına girdi.

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Sapık doktordan cinsel istismar! Tedavi sırasında bir anda göğüslerine dokunup...

TEDAVİ SIRASINDA DOKTORUN TACİZİNE UĞRADI

Yaklaşık yarım saat odada kalan genç kız doktorun tuhaf davranışlarda bulunduğunu fark etti. Genç kızı elle muayene eden doktor fiziksel temas sırasında S.M.'nin bacaklarına dokunmaya başladı.

Sapık doktordan cinsel istismar! Tedavi sırasında bir anda göğüslerine dokunup...

Daha sonra genç kıza iltifatlarda bulunan doktor iddiaya göre dudaklarından öpmeye çalıştı. Tedavi sonrası dışarda kendisini bekleyen annesinin yanına giden S.M., doktorun sapık olduğunu ve çok korktuğunu söyledi.

Sapık doktordan cinsel istismar! Tedavi sırasında bir anda göğüslerine dokunup...

GÖĞÜSLERİNE DOKUNUP ÖPTÜ

Anne A.Y., evde kızını dinleyince doktorun tacizde bulunduğunu öğrendi. Durumu önce CİMER'e ardından savcılığa ihbar etti. Genç kız ifadesinde bel ağrısı için doktora gittiğini, odasına girdiğinde doktorun ayağa kalkıp rahatsızlığını sorduğunu ardından beline sarılıp kendisini öptüğünü belirti.

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