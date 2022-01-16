Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sapık profesör öğrencilere öyle mesajlar yolladı ki: Genç kızlar soluğu karakolda aldı!
Giriş Tarihi: 16.01.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 12:16

Sapık profesör öğrencilere öyle mesajlar yolladı ki: Genç kızlar soluğu karakolda aldı!

Kırıkkale Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. H.Ö.'nün kız öğrencileri mesajla taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Profesör hakkında yapılan haberleri gören başka bir genç kız da kendisine atılan mesajları Twitter'da paylaştı. Üniversite ise sapık profesör hakkında açıklama yaptı. İşte sapık profesörün mesajları...

Sapık profesör öğrencilere öyle mesajlar yolladı ki: Genç kızlar soluğu karakolda aldı!

Son dakika haberi: Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. H.Ö.'nün öğrencilerine attığı iğrenç mesajlar mide bulandırdı…

Sapık profesör öğrencilere öyle mesajlar yolladı ki: Genç kızlar soluğu karakolda aldı!

SAPIK PROFESÖRDEN İĞRENÇ MESAJLAR

Üniversitede eğitim gören bir kız öğrenci, öğretim görevlisi Prof. Dr. H.Ö.'nün kendisi ve arkadaşlarını taciz ettiği mesajları sosyal medyada paylaştı. 58 yaşındaki H.Ö. mesajlarda şu ifadeleri kullandı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sapık profesör öğrencilere öyle mesajlar yolladı ki: Genç kızlar soluğu karakolda aldı!

'SENİ YATAKTA UZANIRKEN DÜŞÜNÜYORUM'

Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.

Sapık profesör öğrencilere öyle mesajlar yolladı ki: Genç kızlar soluğu karakolda aldı!

Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım. Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın.

Sapık profesör öğrencilere öyle mesajlar yolladı ki: Genç kızlar soluğu karakolda aldı!

Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın. Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni, Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir.

SON DAKİKA