HaberlerYaşamSapık profesör öğrencilere öyle mesajlar yolladı ki: Genç kızlar soluğu karakolda aldı!
Giriş Tarihi: 16.01.2022 12:16Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 12:16
Sapık profesör öğrencilere öyle mesajlar yolladı ki: Genç kızlar soluğu karakolda aldı!
Kırıkkale Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. H.Ö.'nün kız öğrencileri mesajla taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Profesör hakkında yapılan haberleri gören başka bir genç kız da kendisine atılan mesajları Twitter'da paylaştı. Üniversite ise sapık profesör hakkında açıklama yaptı. İşte sapık profesörün mesajları...