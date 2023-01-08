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Haberler Yaşam Sapık Sinan son dakika gelişmeleri: Sinan Sardoğan tutuklandı mı, gözaltında mı? Müge Anlı Sapık Sinan kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 08.01.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 17:00

Sapık Sinan son dakika gelişmeleri: Sinan Sardoğan tutuklandı mı, gözaltında mı? Müge Anlı Sapık Sinan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sapık Sinan son dakika gelişmeleri hakkında araştırmalar sürüyor. İki haftadır Müge Anlı ile Tatlı Sert programının gündemine oturan, kendinden yaşça büyük küçük fark etmeksizin birçok kadına sapkın davranışlarda bulunan Sapık Sinan tutuklandı mı sorusu yanıt arıyor. Arife Gökçe'nin kaybında parmağı olup olmadığı merak edilen Sinan Sardoğan, canlı yayında çelişkili açıklamalarıyla birçok insanı sinir krizine soktu. Arife Gökçe olayını geç takip edenler, Sinan Sardoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularını yöneltiyor. Peki, Sapık Sinan kimdir, tutuklandı mı? İşte Sapık Sinan olayı gelişmeleri son dakika

Sapık Sinan son dakika gelişmeleri: Sinan Sardoğan tutuklandı mı, gözaltında mı? Müge Anlı Sapık Sinan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sapık Sinan kimdir, tutuklandı mı, kaç yaşında soruları Müge Anlı'da çözüme kavuşmayı beklyen Arife Gökçe olayını takip eden vatandaşlar tarafından aratılıyor. Daha önce farklı kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti. Peki, Sinan Sardoğan tutuklandı mı? İşte Sapık Sinan olayı hakkında detaylar…

Sapık Sinan son dakika gelişmeleri: Sinan Sardoğan tutuklandı mı, gözaltında mı? Müge Anlı Sapık Sinan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SAPIK SİNAN OLAYI SON DURUM:

Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan, tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü.

Arife Gökçe'nin kaybında parmağı olup olmadığı merak edilen Sinan Sardoğan, canlı yayında çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Sapık Sinan son dakika gelişmeleri: Sinan Sardoğan tutuklandı mı, gözaltında mı? Müge Anlı Sapık Sinan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Daha önce farklı kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, Sinan Sardoğan'ın hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu.

Arife Gökçe'nin kaybından sorumlu tutulan Sinan Sardoğan, talihsiz kadının kaybıyla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Sapık Sinan son dakika gelişmeleri: Sinan Sardoğan tutuklandı mı, gözaltında mı? Müge Anlı Sapık Sinan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Daha önce Arife Gökçe'ye attığı mesajlar ortaya çıkan Sinan Sardoğan, "O mesajları attım ama Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

Kendisinden yaşça büyük olan kadınlara attığı mesajları savunan Sinan Sardoğan, "Bana küfürlü konuşuyorlardı, ben de onlara mesaj atıyordum" iddiasında bulundu.

Sapık Sinan son dakika gelişmeleri: Sinan Sardoğan tutuklandı mı, gözaltında mı? Müge Anlı Sapık Sinan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

FİKRİ BANA KÜFÜR ETTİ!

Olay gününde şüpheli hareketleri dikkat çeken Sinan Sardoğan, "Arife Gökçe'nin kocası Fikri bana küfür etti" diye konuştu. Fikri Gökçe, Sinan Sardoğan'ın iddiasını reddederken "Ben sana küfür etmedim. Sen kimsin ben sana küfür edeceğim?" ifadelerini kullandı.

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