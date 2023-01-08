Haberler Yaşam Sapık Sinan son dakika gelişmeleri: Sinan Sardoğan tutuklandı mı, gözaltında mı? Müge Anlı Sapık Sinan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 08.01.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 17:00

Sapık Sinan son dakika gelişmeleri: Sinan Sardoğan tutuklandı mı, gözaltında mı? Müge Anlı Sapık Sinan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sapık Sinan son dakika gelişmeleri hakkında araştırmalar sürüyor. İki haftadır Müge Anlı ile Tatlı Sert programının gündemine oturan, kendinden yaşça büyük küçük fark etmeksizin birçok kadına sapkın davranışlarda bulunan Sapık Sinan tutuklandı mı sorusu yanıt arıyor. Arife Gökçe'nin kaybında parmağı olup olmadığı merak edilen Sinan Sardoğan, canlı yayında çelişkili açıklamalarıyla birçok insanı sinir krizine soktu. Arife Gökçe olayını geç takip edenler, Sinan Sardoğan kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularını yöneltiyor. Peki, Sapık Sinan kimdir, tutuklandı mı? İşte Sapık Sinan olayı gelişmeleri son dakika