Arama çalışmalarında termal kameralar kullanılırken Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu da vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Son gelişmelerde hayvanın ormanlık alandaki yeri tespit edildi. Ancak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün son açıklamasına göre yakalama çalışmaları henüz devam ediyor. İşte Sarıyer'deki aslan olayında yaşanan son gelişmeler...