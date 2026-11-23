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Sarıyer'deki aslan bulundu mu, yakalandı mı? İstanbul Valiliği'nden resmi açıklama!
Giriş Tarihi: 23.11.2026 00:51
Güncelleme Tarihi: 23.11.2026 01:01
Sarıyer'deki aslan bulundu mu, yakalandı mı? İstanbul Valiliği'nden resmi açıklama!
İstanbul Sarıyer'de aslan görüldüğü yönündeki ihbar, bölgede alarma neden oldu. Uskumruköy Mahallesi'nde bir vatandaşın yaptığı ihbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanı tespit etti. Olayın ardından jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile belediye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.