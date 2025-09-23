Şarj Aleti Taşımaya Son! Bu 3 Ayar Sayesinde Telefonunuzun Şarjı Daha Çok Dayanacak

Gün içinde hızla tükenen telefon bataryaları, akıllı cihaz kullanıcılarının en büyük sıkıntılarından biri haline geldi. Neyse ki, çözüm için pahalı cihazlara veya yeni telefonlara ihtiyaç yok. Teknoloji uzmanlarının önerdiği bu 3 basit ayar ile batarya ömrünü gözle görülür şekilde uzatmak mümkün.