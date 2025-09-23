Haberler
Yaşam
Şarj Aleti Taşımaya Son! Bu 3 Ayar Sayesinde Telefonunuzun Şarjı Daha Çok Dayanacak
Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:17
Şarj Aleti Taşımaya Son! Bu 3 Ayar Sayesinde Telefonunuzun Şarjı Daha Çok Dayanacak
Telefonun şarjı gün içinde hızla tükeniyor ve sürekli priz aramak zorunda kalıyorsanız, bu durum oldukça sinir bozucu olabilir. Artık bu soruna son! Sadece 3 basit ayarı uygulayarak telefon pil ömrünü uzatmak ve gün boyunca kesintisiz bir kullanım deneyimi yaşayabilmek mümkün. Hem şarj aleti taşımaktan kurtaran hemde telefon pil sağlığını iyileştiren o tüyolar!