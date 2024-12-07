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Haberler Yaşam Şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın'ın sır ölümünde şoke eden gelişme: İntihar denilmişti meğer...
Giriş Tarihi: 07.12.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 12:56

Şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın'ın sır ölümünde şoke eden gelişme: İntihar denilmişti meğer...

İstanbul Kartal'daki lüks bir rezidansta geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın'ın şüpheli şekilde silahla ölümüne ilişkin soruşturmada 'intihar mı cinayet mi' sorusu yanıtbuldu. Tutuklanan sevgilisi Ömer Öktem, "kaza" dese de atışın bitişik mesafeden yapıldığı belirlendi. Savcılık, "Sevgilisinin başına ateş ederek kasten öldürdü" dedi. Müebbet hapsi istenen sanık soruşturma aşamasında "kaza" derken duruşmada "intihar" savunmasına yöneldi. İşte haberin detayları...

ARZU KAYA
Şarkıcı Yalın’ın kuzeni Selin Yalın’ın sır ölümünde şoke eden gelişme: İntihar denilmişti meğer...

Estetisyen 40 yaşındaki Selin Yalın, müteahhit sevgilisi 48 yaşındaki Ömer Öktem ile birlikteyken kafasına aldığı bir kurşunla hayatını kaybetti. Evde bulunan sevgilisi, genç kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kadını elinde tabancayla koltukta sırt üstü yatar vaziyette kanlar içinde buldu. Gözaltına alınan Öktem, silahı oturdukları alanın yanına bırakmak isterken birden ateş aldığını ve kaza olduğunu iddia etse de tutuklandı.

Şarkıcı Yalın’ın kuzeni Selin Yalın’ın sır ölümünde şoke eden gelişme: İntihar denilmişti meğer...

ADLİ TIP RAPORU CİNAYETİ BELİRLEDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ömer Öktem'in ifadesini Adli Tıp Kurumu raporu çürüttü. Adli Tıp, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığını belirtirken savcılık da, "Atış mesafesi, kullanılan silahın niteliği, yaralanma bölgesi dikkate alındığında şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiğinin kabulü gerekir" dedi.

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Şarkıcı Yalın’ın kuzeni Selin Yalın’ın sır ölümünde şoke eden gelişme: İntihar denilmişti meğer...

KAZA SAVUNMASINDAN İNTİHAR SAVUNMASINA

Müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkan şüpheli Öktem, bu kez 'kaza' savunmasından 'intihar' savunmasına geçti. "Ölsem de kurtulsam' gibi söylemlerde bulundu. Sehpa üzerinde silahım vardı. Silahı alıp şarjörü çıkardım. Mermileri koltuğun üstüne attım. Silahı sehpanın üzerine bırakıp 'Artık ne yapabilirsin' dedim. Silahı eline alıp kafasına dayadı. Engel olmaya çalışırken bir anda silah ateş aldı" dedi. Ambulans yerine ailesini aramasına ilişkin soruya, "Şoka girdim. İlk olarak ambulansı aramama sebebim öldüğünden emin olmuş olmamdır" yanıtı verdi.

Şarkıcı Yalın’ın kuzeni Selin Yalın’ın sır ölümünde şoke eden gelişme: İntihar denilmişti meğer...

"SİLAHI ELİNE BIRAKTIM, KRİMİNAL DİZİLER İZLERDİ"

Yalın'ın elinde silah bulunmasıyla ilgili ise, "Olaydan sonra ben de intihar etmek istedim, beceremedim. Silahı selinin elinin üzerine bıraktım, eline tutuşturmadım. Selin sürekli kriminal diziler izlerdi. Babasından kalan kurusıkı tabancası vardı. Silah kullanmayı biliyordu." dedi.

Şarkıcı Yalın’ın kuzeni Selin Yalın’ın sır ölümünde şoke eden gelişme: İntihar denilmişti meğer...

"HAYAT DOLUYDU, İNTİHAR EDECEK BİRİ GELECEK PLANI YAPMAZ"

Selin Yalın'ın ablası ise "Kardeşim intihar edecek biri değildi, zira intihar edecek biri geleceğe yönelik planlar yapmaz. Kardeşim hayat doluydu, 3 gün sonra Sapanca'ya tatile gidecekti. Hayallerimiz vardı." diyerek intihar iddiasını reddetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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