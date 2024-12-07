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Şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın'ın sır ölümünde şoke eden gelişme: İntihar denilmişti meğer...
Giriş Tarihi: 07.12.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024
12:56
Şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın'ın sır ölümünde şoke eden gelişme: İntihar denilmişti meğer...
İstanbul Kartal'daki lüks bir rezidansta geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın'ın şüpheli şekilde silahla ölümüne ilişkin soruşturmada 'intihar mı cinayet mi' sorusu yanıtbuldu. Tutuklanan sevgilisi Ömer Öktem, "kaza" dese de atışın bitişik mesafeden yapıldığı belirlendi. Savcılık, "Sevgilisinin başına ateş ederek kasten öldürdü" dedi. Müebbet hapsi istenen sanık soruşturma aşamasında "kaza" derken duruşmada "intihar" savunmasına yöneldi. İşte haberin detayları...