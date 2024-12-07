Şarkıcı Yalın’ın kuzeni Selin Yalın’ın sır ölümünde şoke eden gelişme: İntihar denilmişti meğer...

KAZA SAVUNMASINDAN İNTİHAR SAVUNMASINA

Müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkan şüpheli Öktem, bu kez 'kaza' savunmasından 'intihar' savunmasına geçti. "Ölsem de kurtulsam' gibi söylemlerde bulundu. Sehpa üzerinde silahım vardı. Silahı alıp şarjörü çıkardım. Mermileri koltuğun üstüne attım. Silahı sehpanın üzerine bırakıp 'Artık ne yapabilirsin' dedim. Silahı eline alıp kafasına dayadı. Engel olmaya çalışırken bir anda silah ateş aldı" dedi. Ambulans yerine ailesini aramasına ilişkin soruya, "Şoka girdim. İlk olarak ambulansı aramama sebebim öldüğünden emin olmuş olmamdır" yanıtı verdi.