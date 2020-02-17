Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu 40 km'yi buldu... 3 gün izin verilmedi!

'BEKLEYİNCE YÜKÜMÜZ ZARAR GÖRÜYOR'

Duruma tepki gösteren TIR sürücüleri, Gürcistan gümrüğünde yaşanan sorunun çözülmesi için Türk yetkililerden yardım istedi. Kayseri'den geldiğini belirten Mehmet Sarı, "Kayseri'den geliyorum. Kapıdan geçeceğiz ama bekliyoruz. Üç dört gündür sırada bekleyen arkadaşlarımız var. Ben sabah 08.00 gibi geldim, daha hiç kımıldama yok. Ben Azerbaycan'a gideceğim ama Gürcistan'a giremedim daha. Soğukta burada sıra beklemek çok zor zaman kaybediyoruz. Taşıdığı malzeme bozulabilecek olan arkadaşlar var" dedi. Muharrem Umut ise, "Giresun'dan geliyorum Azerbaycan'a gidiyorum. Önümde 15 kilometrelik bir kuyruk var. Bizim Gürcistan'a geçebilmemiz 2-3 gün sürer. Çünkü önümüzdeki arkadaşlarımız da o kadar zaman bekleyerek ancak geçişlerini yapabildiler. Biz kuru yük taşıyoruz bekleyince eşyamız bir zarar görmüyor ama bozulacak malzeme taşıyan arkadaşlar var. 2-3 gün beklemek onlar için de bizim için de büyük kayıp" ifadelerini kullandı.