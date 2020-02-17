Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu 40 km'yi buldu... 3 gün izin verilmedi!

1200 TIR SÜRÜCÜSÜ İŞLEM YAPILMASINI BEKLEDİ
Rize'nin Fındıklı ilçesine kadar uzanan 40 kilometre mesafede yaklaşık 1200 TIR sürücüsü, işlem yapılmasını bekledi. Bölgede kar yağışının etkisini azaltmasıyla, Gürcistan'da yeniden gümrük işlemlerine başlandı. Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sürücüler TIR'larını yol kenarına park ederek, sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden olurken, 15 kilometrelik de kuyruk oluşturdu. Günde ortalama 450 TIR'ın gümrük işlemi yapılan kapıda geçişin sağlanmasıyla yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.