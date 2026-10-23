Savaşlar bile bu kadar can almadı: İşte insanlık tarihinin en ölümcül 10 salgını

5. Justinianus (Jüstinyen) Vebası

• Tahmini Can Kaybı: 30 milyon ila 50 milyon kişi

• Dönem / Etken: MS 541–542 / Yersinia pestis bakterisi

• Özet: Bizans İmparatorluğu merkezli bu ilk büyük veba dalgası, başkent Konstantinopolis nüfusunun ciddi bir bölümünü öldürmüş ve imparatorluğu ekonomik olarak çökertmiştir. Prokopius gibi dönemin vakanüvislerine dayanan geleneksel tarih yazımı 30 ila 50 milyon can kaybını ve Konstantinopolis nüfusunun neredeyse yarısının öldüğünü savunur.

Ancak son yıllarda yapılan paleo-demografik analizler, bu rakamların dönemin kaynaklarınca abartıldığını, gerçek kaybın daha bölgesel ve düşük olabileceğini ileri sürmektedir. Yine de popüler tıp tarihi listelerinde 30-50 milyon standart kabul edilir.