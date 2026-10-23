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Savaşlar bile bu kadar can almadı: İşte insanlık tarihinin en ölümcül 10 salgını
Giriş Tarihi: 23.10.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 16:31
Savaşlar bile bu kadar can almadı: İşte insanlık tarihinin en ölümcül 10 salgını
İnsanlık tarihi boyunca gözle görülemeyen virüsler ve bakteriler, sınır tanımadan koskoca medeniyetleri yok etti, imparatorlukları haritadan sildi. Kara Veba'dan İspanyol Gribi'ne, insanlık tarihinin en yıkıcı 10 büyük salgını ve geride bıraktıkları dehşet verici bilanço.