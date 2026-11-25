Haberler
Galeri
Yaşam
Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren! 25 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları MP bilet sorgula!
Giriş Tarihi: 25.11.2026 21:38
Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren! 25 Kasım 2026 Sayısal Loto sonuçları MP bilet sorgula!
25 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Milli Piyango (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişte 6 ana numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar sonuçları da merakla bekleniyor.