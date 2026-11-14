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Giriş Tarihi: 14.11.2026 21:38

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Online ile 14 Kasım Cumartesi Sayısal Loto sonuçları sorgulama

14 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından gözler kazanan numaralara çevrildi. Çekiliş sonuçları ve ikramiye dağılımı belli oldu. Büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar merak edilirken, katılımcılar Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamaya başladı.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Online ile 14 Kasım Cumartesi Sayısal Loto sonuçları sorgulama

14 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişte belirlenen numaralar ve ikramiye tutarları belli olurken, kupon sahipleri kazanç durumlarını öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Online ile 14 Kasım Cumartesi Sayısal Loto sonuçları sorgulama

14 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İşte 14 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaralar:

76-48-5-61-16-82-JOKER56-SÜPERSTAR90

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Online ile 14 Kasım Cumartesi Sayısal Loto sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ Online ile 14 Kasım Cumartesi Sayısal Loto sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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