Scooter faciasında acılı baba SABAH’a konuştu “Yeter artık başka canlar yanmasın”

ELİNDE TELEFON OLAN KİRALIYOR

Baba Gökhan Sönmez, "Bu tedbirsizlikler nice canların ölümüne neden olacak. Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın. Göz göre göre gencecik çocuklar hayatını kaybediyor. Scooter kazalarının son bulması için oğlumun İzmir'deki okulu 5 kampüs olarak bir bildiri yayınlayacak.