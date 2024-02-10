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Haberler Yaşam Scooter faciasında acılı baba SABAH’a konuştu “Yeter artık başka canlar yanmasın”
Giriş Tarihi: 10.02.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 06:18

Scooter faciasında acılı baba SABAH’a konuştu “Yeter artık başka canlar yanmasın”

İzmir'de elektrikli scooter üzerindeyken otomobilin çarpması sonucu ölen Soykan Sönmez'in (16) babası Gökhan Sönmez SABAH'a konuştu. Baba Sönmez, "Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın. Sürücü 120-130 km hızla çarpmış. Darbe o kadar güçlü ki çocukların ayağındaki ayakkabılar bile çıkmış. İkisi de beyin travması geçirdi. 20 yaşındaki sürücünün stajyer ehliyeti varmış. Oğullarıma scootera binmemeleri konusunda defalarca uyarıda bulunmuştum. Ama 10 dakikalık yol diye scooter kullanmışlar. Ya scooterlar kaldırılsın, ya da ehliyet, belli yaş, kask zorunluluğu getirilsin" diye isyan etti. Kazada Soykan Sönmez ölmüş, annesinin ilk evliliğinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç yaralanmıştı.

Ceyhan TORLAK
Scooter faciasında acılı baba SABAH’a konuştu “Yeter artık başka canlar yanmasın”

Kaza, 4 Şubat Pazar günü gece saat 00.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir Türk Koleji 10'uncu sınıf öğrencisi Soykan Sönmez ve Kıbrıs'ta üniversite okuyan ağabeyi Göktuğ Güleç'in (23) bindiği elektrikli scootera, M.E.Ö.'nün (20) kullandığı otomobil hızla çarptı.

Scooter faciasında acılı baba SABAH’a konuştu “Yeter artık başka canlar yanmasın”

Kazada scooterdaki Soykan Sönmez ile annesinin ilk eşinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç ve otomobil sürücüsünün yanındaki D.E. (20) yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan Soykan Sönmez doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 7 Şubat'ta yaşamını yitirdi. Polis, otomobil sürücüsü M.E.Ö'yü gözaltına aldı.

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Scooter faciasında acılı baba SABAH’a konuştu “Yeter artık başka canlar yanmasın”

AĞABEY YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Hastanede tedavisi süren Göktuğ Güleç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yabancı dil okulu işletmecisi Gökhan Sönmez ve eşi Müjde Sönmez oğullarının ölüm haberiyle yıkıldı. Sürücü M.E.Ö.'nün alkollü olmadığı, stajyer ehliyetinin olduğu ve kaza sırasında 120-130 km hızla gittiği belirtildi.

Scooter faciasında acılı baba SABAH’a konuştu “Yeter artık başka canlar yanmasın”

ELİNDE TELEFON OLAN KİRALIYOR
Baba Gökhan Sönmez, "Bu tedbirsizlikler nice canların ölümüne neden olacak. Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın. Göz göre göre gencecik çocuklar hayatını kaybediyor. Scooter kazalarının son bulması için oğlumun İzmir'deki okulu 5 kampüs olarak bir bildiri yayınlayacak.

Scooter faciasında acılı baba SABAH’a konuştu “Yeter artık başka canlar yanmasın”

Gerekli tedbirler önlemler alınmalı. Belediyeler de bu scooter kiralamalarından komisyon alıyor. Ceplerine 3 kuruş komisyon girsin diye seslerini çıkarmıyorlar. Elinde cep telefonu olan her yaştan herkes rahatça bu scooterları kiralayabiliyor. Çocuklar ehliyete, kaska gerek olmadan binip kullanıyorlar" dedi.

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