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Scooter faciasında acılı baba SABAH’a konuştu “Yeter artık başka canlar yanmasın”
Giriş Tarihi: 10.02.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
06:18
Scooter faciasında acılı baba SABAH’a konuştu “Yeter artık başka canlar yanmasın”
İzmir'de elektrikli scooter üzerindeyken otomobilin çarpması sonucu ölen Soykan Sönmez'in (16) babası Gökhan Sönmez SABAH'a konuştu. Baba Sönmez, "Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın. Sürücü 120-130 km hızla çarpmış. Darbe o kadar güçlü ki çocukların ayağındaki ayakkabılar bile çıkmış. İkisi de beyin travması geçirdi. 20 yaşındaki sürücünün stajyer ehliyeti varmış. Oğullarıma scootera binmemeleri konusunda defalarca uyarıda bulunmuştum. Ama 10 dakikalık yol diye scooter kullanmışlar. Ya scooterlar kaldırılsın, ya da ehliyet, belli yaş, kask zorunluluğu getirilsin" diye isyan etti. Kazada Soykan Sönmez ölmüş, annesinin ilk evliliğinden olan ağabeyi Göktuğ Güleç yaralanmıştı.