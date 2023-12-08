Seçil Erzan mağdurları böyle ikna etmiş: Rahat olun güzel para kazanıyorsunuz!

"SORUN ÇIKMAYACAK YÜZDE YÜZ EMİN OLUN!"

Konuşmanın devamı ise şöyle;



Erzan: Ben rahatım işlemlerde bir problem olmadığı için. Bülent Bey'in de kaygısını fark ettim.



Bülent Çeviker: Ben de aşırı derecede sinirler falan gitti. Haftaya Çarşamba geldiğimde yine şu şöyle oldu, böyle oldu gibi bir durum olmaz değil mi?



Erzan: Ben Çarşamba günü saat 16,00'dan sonra işlemi yapacağım. Alamazsam Perşembe günü saat 9'da yapmış olurum.



İnci Çeviker: Hemen hesabımıza geçecek mi?



Erzan: Aynı gün ödemeyi göndereceğim. Çarşamba günü geldiğinde aynı şey olmaz çünkü işlemin vadesi Çarşamba günü bitiyor zaten.



Bülent Çeviker: Geçen sefer ki de bitiyordu. Dedin ki böyle bir şey çıktı. Yeni bir şey…



Erzan: Şimdi işlemi kapattılar



Bülent Çeviker: Geçen hafta da kapatmışlardı.



Erzan: Ama sordular girer misiniz diye? Biz o zaman tamam demeseydik…



