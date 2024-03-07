Haberler
Yaşam
Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında çarpıcı gelişme! Denizbank'tan Selçuk İnan dahil 5 kişiye şok suçlama
Giriş Tarihi: 07.03.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
21:39
Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında çarpıcı gelişme! Denizbank'tan Selçuk İnan dahil 5 kişiye şok suçlama
Bankacı Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yarın yeniden hakim karşına çıkan olan Seçil Erzan'ın davası öncesinde Denizbank'tan dikkat çeken hamle geldi. Selçuk İnan ve Avukat Rezan Epözdemir'in de aralarında bulunduğu 5 kişiye şok suçlamalar yöneltildi. İşte Seçil Erzan davasına ilişkin detaylar...