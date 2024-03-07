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Haberler Yaşam Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında çarpıcı gelişme! Denizbank'tan Selçuk İnan dahil 5 kişiye şok suçlama
Giriş Tarihi: 07.03.2024 20:37 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 21:39

Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında çarpıcı gelişme! Denizbank'tan Selçuk İnan dahil 5 kişiye şok suçlama

Bankacı Seçil Erzan'ın dolandırıcılık davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yarın yeniden hakim karşına çıkan olan Seçil Erzan'ın davası öncesinde Denizbank'tan dikkat çeken hamle geldi. Selçuk İnan ve Avukat Rezan Epözdemir'in de aralarında bulunduğu 5 kişiye şok suçlamalar yöneltildi. İşte Seçil Erzan davasına ilişkin detaylar...

Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davasında çarpıcı gelişme! Denizbank’tan Selçuk İnan dahil 5 kişiye şok suçlama

Yüksek kâr vaat ederek kurduğu gizli fon ile ünlü futbolcular dahil onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan bankacı Seçil Erzan, yarın tekrar hâkim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi bankadan yeni bir hamle geldi.

Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davasında çarpıcı gelişme! Denizbank’tan Selçuk İnan dahil 5 kişiye şok suçlama

Banka, Selçuk İnan, Musa Mert Çetin, iş insanı Mert Zeydanlı, Nur Erkasap ile Av. Rezan Epözdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davasında çarpıcı gelişme! Denizbank’tan Selçuk İnan dahil 5 kişiye şok suçlama

Her şüpheli için ayrı yapılan başvurularda, bu kişilere yönelik suçlama ise 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' olarak sıralandı.

Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davasında çarpıcı gelişme! Denizbank’tan Selçuk İnan dahil 5 kişiye şok suçlama

MUSLERA'YI, MUSA MERT ÇETİN DAHİL ETTİ

Denizbank adına yapılan başvuruda Selçuk İnan'a, sahte olduğunu bildiği bir takım evrakla bankaya karşı işlem yaptığı kaydedildi. Banka başvurusunda Musa Mert Çetin ise, Erzan'ın kurduğu sisteme başka kişileri dahil etmeye çalıştığı kaydedildi.

Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davasında çarpıcı gelişme! Denizbank’tan Selçuk İnan dahil 5 kişiye şok suçlama

İkili arasında geçen yazışmalara yer verilen başvuruya göre, Çetin, Erzan'a gönderdiği bir mesajda çok çalıştığını söylüyor. Çetin, Muslera'yı sisteme dahil edebileceğini ancak Podolski'yi ikna etmesinin zor olduğunu kaydediyor.

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