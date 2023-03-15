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Haberler Yaşam EN SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 ile Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Seçim anket sonuçları ve parti oy oranları
Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 15:35

EN SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 ile Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde? Seçim anket sonuçları ve parti oy oranları

Türkiye genel seçimlere 14 Mayıs'ta gidiyor! Adaylar bir bir belli olurken seçim anketi sonuçları son dakika gündemdeki yerini aldı. Seçmen, kararını vermeye başladı. Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde, oy oranları nasıl, hangi parti önde, fark yüzde kaç gibi sorular yanıt aramaya başladı. En son seçim anket sonuçları araştırılıyor. Seçmenin yanı sıra Cumhurbaşkanı adayı olan isimler oy potansiyellerini öğrenmek adına seçim sonuçlarını ön gören anketi takip ediyor. Peki, 2023 güncel seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte, oy oranlarında son durum!

EN SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 ile Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Seçim anket sonuçları ve parti oy oranları

Seçim anketi sonuçları 2023 takip edilmeye devam ediyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Türkiye Genel Seçimleri ardından 13. Cumhurbaşkanı belirlenecek. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla başlayan hazırlıklar öncesinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları araştırılmaya başladı. Seçim anket sonuçları ile hangi parti önde, fark yüzde kaç sorularına yanıt aranıyor. Peki, güncel seçim anketi oy oranları nasıl? İşte, tüm merak edilenler…

EN SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 ile Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Seçim anket sonuçları ve parti oy oranları

DEPREMZEDELER DE KATILDI!

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Seçim sürecine giren Türkiye'de deprem felaketiyle ilişkili güven sorularının yöneltildiği ankete depremzedelerin de katıldığı aktarıldı. Aktaş 3 binden fazla seçmenle görüşüldüğünü aktardığı ankette iktidar, muhalefet, depremle mücadele, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde sorular yöneltildiğini belirtti ve sonucu duyurdu.

İşte İhsan Aktaş'ın detaylarını verdiği son anket çalışmasının sonuçları...

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EN SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 ile Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Seçim anket sonuçları ve parti oy oranları

SON ANKET SONUÇLARI

Yapılan son anketin Türkiye'nin farklı bölgelerinden 3 bin vatandaş arasında yapıldığını ifade ederken bu kişilere depremzedelerin de dahil edildiğinin altını çizdi.

EN SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 ile Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Seçim anket sonuçları ve parti oy oranları

"6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizin bugüne kadar gördüğüm büyük felakettir"

Evet katılıyorum %96,5
Hayır katılmıyorum %3,5

EN SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 ile Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Seçim anket sonuçları ve parti oy oranları

"Depremden sonra devletin tüm kurumlarının büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum"

Evet katılıyorum %63,6
Hayır katılmıyorum %36,4

"AFAD öncülüğünde depremden etkilenen vatandaşlarımızın diğer şehirlere tahliye edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?"

Olumlu buluyorum %83,6
Olumsuz buluyorum %16,4

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