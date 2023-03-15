Haberler Yaşam EN SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023 ile Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Seçim anket sonuçları ve parti oy oranları

Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 15:35

Türkiye genel seçimlere 14 Mayıs'ta gidiyor! Adaylar bir bir belli olurken seçim anketi sonuçları son dakika gündemdeki yerini aldı. Seçmen, kararını vermeye başladı. Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde, oy oranları nasıl, hangi parti önde, fark yüzde kaç gibi sorular yanıt aramaya başladı. En son seçim anket sonuçları araştırılıyor. Seçmenin yanı sıra Cumhurbaşkanı adayı olan isimler oy potansiyellerini öğrenmek adına seçim sonuçlarını ön gören anketi takip ediyor. Peki, 2023 güncel seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde? İşte, oy oranlarında son durum!