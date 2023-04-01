Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Seçim Anketi Sonuçları 2023 Son Dakika: Seçime 43 gün kala Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları belli oldu! İşte son seçim anket sonuçları
Giriş Tarihi: 01.04.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 11:55

Seçim Anketi Sonuçları 2023 Son Dakika: Seçime 43 gün kala Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları belli oldu! İşte son seçim anket sonuçları

Türkiye Genel Seçimleri için son bir buçuk ayın içerisine girildi. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Hal böyleyken seçim anketi sonuçları 2023 araştırmaları hız kazandı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylıklarının kesinleşmesiyle birlikte Cumhur İttifakıMillet İttifakı mı önde, kim kazanıyor, fark yüzde kaç soruları yanıt aramaya başladı. Partilerin oy oranları yapılan seçmenlerle yapılan anketler sonucu ortaya çıkıyor. Seçim anketi sonuçları son dakika verileri araştırılırken seçim ikinci tura kalır mı sorusu da gündemde. Hangi adayın ne kadar oy potansiyeli olduğunu merak edenler soruyor: Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde? İşte, tüm merak edilenler…

Seçim Anketi Sonuçları 2023 Son Dakika: Seçime 43 gün kala Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları belli oldu! İşte son seçim anket sonuçları

Seçim anket sonuçları son dakika verileri ile ilgili araştırmalar tarihi güne sayılı günler hız kazandı. Türkiye Genel Seçimleri için 14 Mayıs 2023 tarihi netlik kazandı. Akabinde kesin aday listesi duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, adaylıkları kesinleşen isimler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oldu. Seçim anketi sonuçları 2023 verileri ile Cumhurbaşkanı adayı oy oranları ve partilerin oy potansiyeli belli oldu. Peki, 2023 Son seçim anketi sonuçları nasıl, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı mı önde, kim kazanır? İşte, Partilerin oy oranları son durum ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Seçim Anketi Sonuçları 2023 Son Dakika: Seçime 43 gün kala Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları belli oldu! İşte son seçim anket sonuçları

ALİ İHSAN YAVUZ: SON SEÇİM ANKETİNDE OYLARIN YÜZDE 53 OLDUĞUNU GÖRDÜK!

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçları ile ilgili AHaber canlı yayınına konuk oldu.

Yavuz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan için son seçim anketinde oyların yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seçim Anketi Sonuçları 2023 Son Dakika: Seçime 43 gün kala Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları belli oldu! İşte son seçim anket sonuçları

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

Seçim Anketi Sonuçları 2023 Son Dakika: Seçime 43 gün kala Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları belli oldu! İşte son seçim anket sonuçları

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

Seçim Anketi Sonuçları 2023 Son Dakika: Seçime 43 gün kala Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları belli oldu! İşte son seçim anket sonuçları

AK PARTİ: YÜZDE 40,7

CHP: YÜZDE 23,1

HDP: YÜZDE 10, 8

MHP: YÜZDE 7.6

SON DAKİKA