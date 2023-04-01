Seçim Anketi Sonuçları 2023 Son Dakika: Seçime 43 gün kala Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları belli oldu! İşte son seçim anket sonuçları

Türkiye Genel Seçimleri için son bir buçuk ayın içerisine girildi. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Hal böyleyken seçim anketi sonuçları 2023 araştırmaları hız kazandı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylıklarının kesinleşmesiyle birlikte Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde, kim kazanıyor, fark yüzde kaç soruları yanıt aramaya başladı. Partilerin oy oranları yapılan seçmenlerle yapılan anketler sonucu ortaya çıkıyor. Seçim anketi sonuçları son dakika verileri araştırılırken seçim ikinci tura kalır mı sorusu da gündemde. Hangi adayın ne kadar oy potansiyeli olduğunu merak edenler soruyor: Son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde? İşte, tüm merak edilenler…