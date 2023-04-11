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Giriş Tarihi: 11.04.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 10:03

Seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, hangi parti önde, fark yüzde kaç?

Seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için sayılı günler kaldı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan oy pusulasında yerini alırken partilerin 28. Dönem milletvekili aday listeleri de YSK'ya teslim edildi. Geri sayım devam ederken son seçim anket sonuçları nasıl, hangi parti önde, fark yüzde kaç gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları sorgulanıyor. Peki, 2023 seçim anketi sonuçları nasıl, Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı önde? İşte, partilerin oy oranları ve son veriler…

Seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, hangi parti önde, fark yüzde kaç?

Seçim anketi sonuçları 2023 verileri gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçime doğru 26 parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti kazanıyor, fark yüzde kaç soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika verileri…

Seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, hangi parti önde, fark yüzde kaç?

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKET SONUÇLARINDA ÇARPICI VERİLER!

Siyasal iletişimci Ferhat Murat, AREDA Araştırma tarafından 28 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında 18 bin 478 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa hangi adaya oy veririsiniz?" sorusu yöneltildi ve ilk turda şu sonuçlar elde edildi:

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Seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, hangi parti önde, fark yüzde kaç?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50,6

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 41,8

Maharrem İnce yüzde 5,5

Sinan Oğan yüzde 2,1

Seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, hangi parti önde, fark yüzde kaç?

BAŞKAN ERDOĞAN: ANKETLERDE AÇIK ARA ÖNDEYİZ!

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan seçim anketlerini değerlendirdi:

Anketler manipülasyon aracı olarak kullanılabiliyor. Medyada dolaşıma sokulan rakamların gerçek olmadığını herkes bilsin. Şayet bu tür masa başı anketlere kalsa 21 yıldır her seçimi CHP kazanırdı. İşini hakkıyla yapan arket şirketlerini ise yakından takip ediyoruz.

Bize gelen anketlere göre Cumhur ittifakı olarak Meclis'te açık ara öndeyiz

Seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, hangi parti önde, fark yüzde kaç?

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI: AK PARTİ YÜZDE 40 ÜZERİNDE!

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

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