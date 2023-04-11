Seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, hangi parti önde, fark yüzde kaç?

Seçim anketi sonuçları 2023 verileri gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçime doğru 26 parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken son seçim anket sonuçları nasıl, kim önde, hangi parti kazanıyor, fark yüzde kaç soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika verileri…