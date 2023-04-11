Seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anket sonuçları nasıl, hangi parti önde, fark yüzde kaç?

Seçim anketi sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için sayılı günler kaldı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan oy pusulasında yerini alırken partilerin 28. Dönem milletvekili aday listeleri de YSK'ya teslim edildi. Geri sayım devam ederken son seçim anket sonuçları nasıl, hangi parti önde, fark yüzde kaç gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları sorgulanıyor. Peki, 2023 seçim anketi sonuçları nasıl, Millet İttifakı mı Cumhur İttifakı mı önde? İşte, partilerin oy oranları ve son veriler…