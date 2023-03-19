Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? YSK son dakika açıkladı: 2023 Muhtarlık seçmen listeleri askı tarihi belli oldu!

2023 Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım resmen başladı. Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan seçim takvimi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Süreç 18 Mart 2023 tarihi itibarıyla başlarken vatandaşlık görevlerinden biri olan oy verme işlemi için milyonlarca seçmen, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Bu noktada seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak sorusu yanıt aramaya başladı. 2023 seçim takvimiyle muhtarlık seçmen listeleri askı tarihi belli oldu. İşte, 2023 Muhtarlık seçmen listeleri askı tarihi ve YSK seçmen sorgulama ekranı…