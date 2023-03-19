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Giriş Tarihi: 19.03.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 15:40

Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? YSK son dakika açıkladı: 2023 Muhtarlık seçmen listeleri askı tarihi belli oldu!

2023 Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım resmen başladı. Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan seçim takvimi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Süreç 18 Mart 2023 tarihi itibarıyla başlarken vatandaşlık görevlerinden biri olan oy verme işlemi için milyonlarca seçmen, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Bu noktada seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak sorusu yanıt aramaya başladı. 2023 seçim takvimiyle muhtarlık seçmen listeleri askı tarihi belli oldu. İşte, 2023 Muhtarlık seçmen listeleri askı tarihi ve YSK seçmen sorgulama ekranı

Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? YSK son dakika açıkladı: 2023 Muhtarlık seçmen listeleri askı tarihi belli oldu!

Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, 14 Mayıs 2023 Pazar günü hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili için sandık başına giderek oy kullanacak. Seçime sayılı günler kalırken sürecin ayrıntılarının yer aldığı takvim paylaşıldı. Seçim takviminin yayımlanmasının ardından seçmen listeleri askı tarihi belli oldu. Peki, seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak ve hangi tarihe kadar askıda kalacak? İşte, seçmen listeleri askı tarihi 2023…

Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? YSK son dakika açıkladı: 2023 Muhtarlık seçmen listeleri askı tarihi belli oldu!

SEÇİM TAKVİMİ 2023

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçim takvimi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye verecek.

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Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? YSK son dakika açıkladı: 2023 Muhtarlık seçmen listeleri askı tarihi belli oldu!

SEÇMEN LİSTELERİ ASKI TARİHİ 2023: SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN ASKIYA ÇIKACAK?

Seçmen listeleri, düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 20 Mart 2023 tarihinde ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

Takvime göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak.

Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? YSK son dakika açıkladı: 2023 Muhtarlık seçmen listeleri askı tarihi belli oldu!

Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yaptı.

Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Seçmen listeleri ne zaman askıya çıkacak? YSK son dakika açıkladı: 2023 Muhtarlık seçmen listeleri askı tarihi belli oldu!

Ayrıca yurt dışı seçmen kütüğü de 20 Mart Pazartesi Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

YURT DIŞI SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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