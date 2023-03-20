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Haberler Yaşam SEÇMEN SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!
Giriş Tarihi: 20.03.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 11:15

SEÇMEN SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!

Seçmen listesi askıya çıktı mı, ne zamana kadar askıda kalacak, süresi ne kadar soruları yanıt arıyor. Seçmen listesi sorgulama ekranı e devlet ve YSK üzerinden erişime açılırken, adres değişikliği beyanları 17 Mart gecesi sona erdi. Seçmen sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar bir süre daha nerede oy kullanacağım sorusuna yanıt alabiliyor. Bunun yanında itiraz süresi de bulunuyor. Peki, seçmen itiraz süresi nedir, ne zamana kadar sürecek? İşte seçmen sorgulama ekranı e devlet ile nerede oy kullanacağını öğren!

SEÇMEN SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!

Seçmen sorgulama ekranı ile genel seçimde oyumu nerede kullanacağım sorusunu yöneten vatandaşlar yanıt alıyor! Seçmen listesi askıya çıkarken, liste bir süre daha askıda kalacak. Sorgulamadan sonra bazı vatandaşlar, "seçmen adres itirazı nasıl yapılır, ne zamana kadar sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte seçmen listesi sorgulama ekranı

SEÇMEN SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!

SEÇİM TAKVİMİ 2023

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçim takvimi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye verecek.

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SEÇMEN SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!

SEÇMEN LİSTELERİ ASKI TARİHİ 2023: SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI MI?

Seçmen listeleri, düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 20 Mart 2023 tarihinde ilçe seçim kurullarınca askıya çıktı.

Takvime göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci başladı.

SEÇMEN SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!

Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yaptı.

Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da işlemlerini gerçekleştirebilecek.

SEÇMEN SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!

Ayrıca yurt dışı seçmen kütüğü de 20 Mart Pazartesi Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

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