SEÇMEN SORGULAMA EKRANI E DEVLET: Seçmen kaydı sorgulama ile nerede oy kullanacağım öğren!

Seçmen listesi askıya çıktı mı, ne zamana kadar askıda kalacak, süresi ne kadar soruları yanıt arıyor. Seçmen listesi sorgulama ekranı e devlet ve YSK üzerinden erişime açılırken, adres değişikliği beyanları 17 Mart gecesi sona erdi. Seçmen sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar bir süre daha nerede oy kullanacağım sorusuna yanıt alabiliyor. Bunun yanında itiraz süresi de bulunuyor. Peki, seçmen itiraz süresi nedir, ne zamana kadar sürecek? İşte seçmen sorgulama ekranı e devlet ile nerede oy kullanacağını öğren!