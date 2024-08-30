SED ÖDEME TAKVİMİ 2024 BAŞVURULARI| SED yardımı ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar? Çocuğu okula giden ailelere destek yardımı ödemesi

Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) adı altında her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından ödemeler gerçekleşiyor. Bu kapsamda SED ödemeleri için 2024 başvuruları mercek altına alındı. Peki, Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne zaman yatacak, nasıl başvurulur? 2024 SED ödemeleri tıkla-başvur!