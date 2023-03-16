SED ödemeleri sorgulama ekranı 2023: Mart ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık açıkladı!

2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?, KAÇ TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayında ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranında artırıldığını bildirmişti.

Buna göre, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı, ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.