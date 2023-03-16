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Haberler Yaşam SED ödemeleri sorgulama ekranı 2023: Mart ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık açıkladı!
Giriş Tarihi: 16.03.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 17:13

SED ödemeleri sorgulama ekranı 2023: Mart ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık açıkladı!

SED ödemeleri sorgulama ekranı 2023 Mart ayı için araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesine yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı veriliyor. Mart ayının ortalarına gelinmesiyle beraber hak sahipleri, ''2023 Mart ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt ararken Bakan Yanık'tan flaş açıklama geldi. Her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılan SED yardımı ödemelerinden yararlanmak için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor. Peki, 2023 SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet ödeme sorgulama ekranı…

SED ödemeleri sorgulama ekranı 2023: Mart ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık açıkladı!

SED yardımı ödemeleri 2023 Mart ayı tarihleri takvimi hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı çocukların bakımı ve desteklenmesi için ihtiyaç sahibi ailelere her ay belirlenen tarihlerde ödeniyor. Mart ayının ortalarına gelinmesiyle beraber SED ödemeleri takvimi gündemdeki yerini aldı. ''SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt aranırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, 2023 Mart ayı SED ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte, SED ödemeleri sorgulama ekranı…

SED ödemeleri sorgulama ekranı 2023: Mart ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık açıkladı!

2023 MART SED YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimlerinin ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla Mart ayı içerisinde 582 milyon 692 bin 272 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Bakan Yanık, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti.

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SED ödemeleri sorgulama ekranı 2023: Mart ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık açıkladı!

Yanık, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mart ayı içerisinde toplam 582 milyon 692 bin 272 lira tutarında SED ödemesi yaptık."

SED ödemeleri sorgulama ekranı 2023: Mart ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık açıkladı!

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade eden Bakan Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti.

Bu doğrultuda Sosyal Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 174 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını bildiren Bakan Yanık, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için Mart ayı içerisinde toplam 582.692.272 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SED ödemeleri sorgulama ekranı 2023: Mart ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık açıkladı!

2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?, KAÇ TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayında ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranında artırıldığını bildirmişti.

Buna göre, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı, ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi.

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