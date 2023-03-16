SED ödemeleri sorgulama ekranı 2023: Mart ayı SED yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık açıkladı!

SED ödemeleri sorgulama ekranı 2023 Mart ayı için araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesine yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı veriliyor. Mart ayının ortalarına gelinmesiyle beraber hak sahipleri, ''2023 Mart ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt ararken Bakan Yanık'tan flaş açıklama geldi. Her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılan SED yardımı ödemelerinden yararlanmak için İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor. Peki, 2023 SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e-Devlet ödeme sorgulama ekranı…