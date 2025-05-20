SED ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs SED ödemeleri yattı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

SED DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden faydalanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır:

Bakım tedbiri kararıyla sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve destek verildiğinde ailesi ya da yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, destek almadıkları takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olan ve bakım tedbiri kararı alınmadan sosyal ve ekonomik destekten yararlanabilecek çocuklar.

Bakım tedbiri kararı alındıktan sonra yaş sınırını tamamladığı için sosyal hizmet kuruluşlarından ya da koruyucu ailelerden ayrılan, iş ve meslek edindirme kurslarına katılan veya eğitim gören, ya da bir meslek edinmeden destek almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek gençler.

Olağanüstü felaket, doğal afet, hastalık veya kaza nedeniyle kısa bir süre boyunca kendi ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, ayrıca hayati tehlike taşıyan sağlık problemleri nedeniyle ameliyat gereksinimi duyan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Başvurular, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda değerlendirilmekte ve yapılan incelemeler sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.