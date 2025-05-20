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SED ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs SED ödemeleri yattı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
14:04
SED ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs SED ödemeleri yattı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı alan vatandaşların gündeminde Mayıs ayı ödemeleri yer alıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan bu destek ödemeleri, çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve sosyal yönden desteklenmesi amacıyla sağlanıyor. Mayıs ayına ilişkin ödeme takvimi belli oldu ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Peki, Mayıs ayı SED yardımı hesaplara yattı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?