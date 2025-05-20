Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SED ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs SED ödemeleri yattı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 14:04 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 14:04

SED ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs SED ödemeleri yattı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı alan vatandaşların gündeminde Mayıs ayı ödemeleri yer alıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan bu destek ödemeleri, çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve sosyal yönden desteklenmesi amacıyla sağlanıyor. Mayıs ayına ilişkin ödeme takvimi belli oldu ve hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Peki, Mayıs ayı SED yardımı hesaplara yattı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

SED ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs SED ödemeleri yattı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımını desteklemek amacıyla sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Mayıs ayının gelmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Geçici maddi zorluk yaşayan ailelere ekonomik rahatlama sunmayı amaçlayan bu destek kapsamında, birçok vatandaş ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Peki, 2025 Mayıs ayı SED yardımları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

SED ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs SED ödemeleri yattı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

SED YARDIMI MAYIS AYI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayına yönelik 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SED ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs SED ödemeleri yattı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU!

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" açıklamasında bulundu

SED ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs SED ödemeleri yattı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

SED ÖDEMELERİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Mart ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte SED yardımı alan ihtiyaç sahipleri SED ödemelerinin ne zaman yatacağı konusundaki araştırmalarına hız kazandırdı. Ödemeler hesaplara aktarıldığında e-Devlet aracılığı ile sorgulanabilecek.

SED ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SED ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI: Mayıs SED ödemeleri yattı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

SED DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden faydalanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır:

Bakım tedbiri kararıyla sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve destek verildiğinde ailesi ya da yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
Ekonomik yoksunluk nedeniyle, destek almadıkları takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olan ve bakım tedbiri kararı alınmadan sosyal ve ekonomik destekten yararlanabilecek çocuklar.
Bakım tedbiri kararı alındıktan sonra yaş sınırını tamamladığı için sosyal hizmet kuruluşlarından ya da koruyucu ailelerden ayrılan, iş ve meslek edindirme kurslarına katılan veya eğitim gören, ya da bir meslek edinmeden destek almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek gençler.
Olağanüstü felaket, doğal afet, hastalık veya kaza nedeniyle kısa bir süre boyunca kendi ve ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, ayrıca hayati tehlike taşıyan sağlık problemleri nedeniyle ameliyat gereksinimi duyan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Başvurular, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda değerlendirilmekte ve yapılan incelemeler sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.