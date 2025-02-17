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SED YARDIMI ŞUBAT ÖDEMELERİ: Bakan Göktaş açıkladı! SED ödemeleri yattı mı, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
17:10
SED YARDIMI ŞUBAT ÖDEMELERİ: Bakan Göktaş açıkladı! SED ödemeleri yattı mı, nereden sorgulanır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla her ay Sosyal ve Ekonomik Destek SED yardım ödemeleri gerçekleştiriyor. Binlerce aile, Şubat ayı ödemelerini beklerken, Bakanlık'tan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, 2025 Şubat ayı SED ödemeleri yattı mı, nereden sorgulanır? İşte, ayrıntılar...