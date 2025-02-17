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Haberler Yaşam SED YARDIMI ŞUBAT ÖDEMELERİ: Bakan Göktaş açıkladı! SED ödemeleri yattı mı, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 17:10 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:10

SED YARDIMI ŞUBAT ÖDEMELERİ: Bakan Göktaş açıkladı! SED ödemeleri yattı mı, nereden sorgulanır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla her ay Sosyal ve Ekonomik Destek SED yardım ödemeleri gerçekleştiriyor. Binlerce aile, Şubat ayı ödemelerini beklerken, Bakanlık'tan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, 2025 Şubat ayı SED ödemeleri yattı mı, nereden sorgulanır? İşte, ayrıntılar...

SED YARDIMI ŞUBAT ÖDEMELERİ: Bakan Göktaş açıkladı! SED ödemeleri yattı mı, nereden sorgulanır?

Çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ve aileleriyle birlikte bakım ve desteklerinin sağlanması amacıyla düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, hak sahipleri tarafından Şubat ayında hesaplarına geçmesi bekleniliyor. Peki, Şubat ayı SED ödemeleri yattı mı, nereden sorgulanır?

SED YARDIMI ŞUBAT ÖDEMELERİ: Bakan Göktaş açıkladı! SED ödemeleri yattı mı, nereden sorgulanır?

SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal desteklenmesi ve eğitim masraflarının karşılanması amacıyla Şubat ayında yapılacak toplam 1 milyar 208 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

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SED YARDIMI ŞUBAT ÖDEMELERİ: Bakan Göktaş açıkladı! SED ödemeleri yattı mı, nereden sorgulanır?

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SED YARDIMI ŞUBAT ÖDEMELERİ: Bakan Göktaş açıkladı! SED ödemeleri yattı mı, nereden sorgulanır?

ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED ödemeleri 7 bin 94 liraya yükseldi.

SED YARDIMI ŞUBAT ÖDEMELERİ: Bakan Göktaş açıkladı! SED ödemeleri yattı mı, nereden sorgulanır?

TOPLAMDA 1 MİLYAR 208 MİLYON SED ÖDEMESİ YAPILDI!

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 7 bin 94 liraya yükseldiğini belirterek, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." açıklamasında bulundu.

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