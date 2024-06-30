Haberler
Yaşam
Sedef Güler cinayetinde şoke eden detaylar: Cani Yavuz Güngör o geceyi anlattı!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
15:04
Sedef Güler cinayetinde şoke eden detaylar: Cani Yavuz Güngör o geceyi anlattı!
İstanbul Büyükçekmece'de Sedef Güler'in denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cansız bedenine ulaşıldı. Katil Yavuz Güngör yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanarak tutuklandı. Kan donduran cinayette şoke eden detaylar ortaya çıktı. Cani Yavuz Güngör, ifadesinde o geceyi tek tek anlattı!