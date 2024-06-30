Sedef Güler cinayetinde şoke eden detaylar: Cani Yavuz Güngör o geceyi anlattı!

AHIRDA GÜNLERCE SAKLANMIŞ

Hakkında 8 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası da olan şüpheli Yavuz Güngör'ün ifadesi alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Güngör, o geceyi tek tek anlattı. İddiaya göre insan kaçakçılarıyla irtibata geçtiğinde onlara binlerce lira para da veren Güngör kaçakçıların onu nehrin karşısına kayık ile geçirip bırakacağını anlattı.