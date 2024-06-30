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Haberler Yaşam Sedef Güler cinayetinde şoke eden detaylar: Cani Yavuz Güngör o geceyi anlattı!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 15:04

Sedef Güler cinayetinde şoke eden detaylar: Cani Yavuz Güngör o geceyi anlattı!

İstanbul Büyükçekmece'de Sedef Güler'in denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cansız bedenine ulaşıldı. Katil Yavuz Güngör yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanarak tutuklandı. Kan donduran cinayette şoke eden detaylar ortaya çıktı. Cani Yavuz Güngör, ifadesinde o geceyi tek tek anlattı!

Yunus Emre KAVAK
Sedef Güler cinayetinde şoke eden detaylar: Cani Yavuz Güngör o geceyi anlattı!

Türkiye'nin konuştuğu olay 7 Haziran'da yaşandı. İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı halde bulunan kadın cesedinin Sedef Güler'e ait olduğu anlaşıldı. Cinayet şüphelisi Yavuz Güngör'u bulmak için harekete geçen ekipler, 14 ayrı yere operasyon yaptı. Ancak şüpheliye ait hiçbir ize rastlanmadı.

Sedef Güler cinayetinde şoke eden detaylar: Cani Yavuz Güngör o geceyi anlattı!

Yapılan istihbarat çalışmalarında şüpheli Yavuz Güngör'ün İnsan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği ve yurt dışına kaçmak için Edirne'ye gittiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine operasyonlar belirlenen noktaya kaydırıldı. Şüpheli Yavuz Güngör, Edirne'ye bağlı Elçili köyünde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Sedef Güler cinayetinde şoke eden detaylar: Cani Yavuz Güngör o geceyi anlattı!

AHIRDA GÜNLERCE SAKLANMIŞ

Hakkında 8 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası da olan şüpheli Yavuz Güngör'ün ifadesi alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Güngör, o geceyi tek tek anlattı. İddiaya göre insan kaçakçılarıyla irtibata geçtiğinde onlara binlerce lira para da veren Güngör kaçakçıların onu nehrin karşısına kayık ile geçirip bırakacağını anlattı.

Sedef Güler cinayetinde şoke eden detaylar: Cani Yavuz Güngör o geceyi anlattı!

Yurt dışına kaçmak için uygun bir zamanı bekleyen Yavuz Güngör, kaçakçıların kendisine köyde bir ahır bulduğunu ve ortada beklediğini açıkladı. İşte tam o sırada İstanbul polisi, o ahırın yerini tespit edip Jandarma ekiplerine haber verdi. Şüpheli saklandığı ahırda kıskıvrak yakalandı.

Sedef Güler cinayetinde şoke eden detaylar: Cani Yavuz Güngör o geceyi anlattı!

"UYANDIĞIMDA YÜZÜ GÖZÜ MORDU BANYOYA GÖTÜRDÜM"

Ardından İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Yavuz Güngör'ün sabaha kadar devam eden sorgusunda o gece yaşananları şöyle anlattı.

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