Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Şehirler arası seyahat izni nasıl, nereden alınır? E-devlet ve telefon üzerinden seyahat izni...

Tam kapanma kararı ile birlikte 17 günlük süre içerisinde seyahat yasağı da geldi. Böylece 29 Nisan yani yarın itibarıyla tüm Türkiye'de başlayacak hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birlikte şehirler arası seyahat yasağı da uygulanacak. Özel izne tabi olan istisnai durumlar haricinde özel araçla veya toplu taşıma ile seyahat edemeyecek. 84 milyon vatandaş tam kapanmanın detaylarının yanı sıra "Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün şehir dışına çıkma yasak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. E-Devlet ve telefon üzerinden seyahat izin belgesi alınabiliyor. Yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesine göre şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor ve şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusu da yanıt bulmuş oldu.