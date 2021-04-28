Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Şehirler arası seyahat izni nasıl, nereden alınır? E-devlet ve telefon üzerinden seyahat izni...
Giriş Tarihi: 28.04.2021 20:07 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 20:43

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Şehirler arası seyahat izni nasıl, nereden alınır? ve telefon üzerinden seyahat izni...

Tam kapanma kararı ile birlikte 17 günlük süre içerisinde seyahat yasağı da geldi. Böylece 29 Nisan yani yarın itibarıyla tüm 'de başlayacak hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birlikte şehirler arası seyahat yasağı da uygulanacak. Özel izne tabi olan istisnai durumlar haricinde özel araçla veya toplu taşıma ile seyahat edemeyecek. 84 milyon vatandaş tam kapanmanın detaylarının yanı sıra "Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün şehir dışına çıkma yasak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. ve telefon üzerinden seyahat izin belgesi alınabiliyor. Yayımlanan son genelgesine göre şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor ve şehirler arası seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusu da yanıt bulmuş oldu.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Şehirler arası seyahat izni nasıl, nereden alınır? E-devlet ve telefon üzerinden seyahat izni...

Kabine toplantısında alınan tam kapanma kararı ile şehirler arası seyahat yasağı da getirildi. Ramazan Bayramı sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ile birlikte, istisnai durumlar haricinde şehirler arası seyahat izne tabi olacak. Tam kapanma için kısa bir süre kala "şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor" sorusu merak konusu oldu. Bunun yanında, şehirlerarası seyahat izni nasıl alınır sorusu da yasak sürecinde seyahat edecekler tarafından araştırılmaya başlandı. Yayımlanan son kapanma genelgesi ile şehirlerarası seyahat kısıtlaması başlığı altında vatandaşlarla paylaşılmış oldu.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Şehirler arası seyahat izni nasıl, nereden alınır? E-devlet ve telefon üzerinden seyahat izni...

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek üzere plan yapan pek çok vatandaş, son kararların ardından şehirler arası seyahat yasaklarıyla ilgili araştırmaya koyuldu. Son kararlara göre, sokağa çıkma yasağı süresince, yani 17 gün boyunca tüm şehirler arası seyahatler izne tabi olacak. Şehirler arası toplu ulaşım araçları (otobüs, tren vs.) yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Şehirler arası seyahat izni nasıl, nereden alınır? E-devlet ve telefon üzerinden seyahat izni...

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Şehirler arası seyahat izni nasıl, nereden alınır? E-devlet ve telefon üzerinden seyahat izni...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASINDAN KİMLER MUAF?

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Şehirler arası seyahat izni nasıl, nereden alınır? E-devlet ve telefon üzerinden seyahat izni...

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası,seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

SON DAKİKA