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Şehirlerin eski adı neydi? İşte 81 ilin Osmanlı dönemindeki isimleri...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
10:33
Şehirlerin eski adı neydi? İşte 81 ilin Osmanlı dönemindeki isimleri...
Osmanlı döneminde illerin isimleri bazen bulunduğu coğrafyaya göre, bazen de orada yaşayan halkın diline göre belirleniyordu. Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlamasıyla bölgenin siyasi sınırlarının sürekli değişmesiyle kültür, etnik ve dilsel etkilerle şehir isimleri de farklılaştı. Peki, Osmanlı dönemindeki illerin isimleri nasıldı? İşte 81 ilin eski adları...