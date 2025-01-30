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Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 10:33

Şehirlerin eski adı neydi? İşte 81 ilin Osmanlı dönemindeki isimleri...

Osmanlı döneminde illerin isimleri bazen bulunduğu coğrafyaya göre, bazen de orada yaşayan halkın diline göre belirleniyordu. Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlamasıyla bölgenin siyasi sınırlarının sürekli değişmesiyle kültür, etnik ve dilsel etkilerle şehir isimleri de farklılaştı. Peki, Osmanlı dönemindeki illerin isimleri nasıldı? İşte 81 ilin eski adları...

Şehirlerin eski adı neydi? İşte 81 ilin Osmanlı dönemindeki isimleri...

Osmanlı dönemindeki illerin isimleri, coğrafi konum, kültürel etkiler ve yerel dillerle şekillenmiş, bazıları değişmeden kalırken bazıları zamanla farklı adlar almıştır. Örneğin, İstanbul ve Bursa gibi şehirler aynı isimle varlıklarını sürdürürken, İzmir gibi bazı şehirler ismini değiştirmiştir. Peki sizin şehrinizin eski adı neydi? İşte 81 ilin eski adları...

Şehirlerin eski adı neydi? İşte 81 ilin Osmanlı dönemindeki isimleri...

Günümüz Türkiye'sindeki illerin adları geçmişten günümüze gelene kadar zaman içinde kültürel ve dilsel değişimlerle farklılaştı. Osmanlı döneminde yerel halkın kullandığı isimler, yönetim değişiklikleriyle birlikte değişikliğe uğradı, bazen eski adlar unutuldu, bazen de yeni isimler benimsendi. Ancak bazı iller, Osmanlı'dan günümüze kadar neredeyse hiç değişmeyen isimlerle varlıklarını sürdürdü. Peki o iller hangileri? Sizin şehrinizin Osmanlı döneminde adı neydi? İşte Osmanlı dönemindeki illerin isimleri...

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Şehirlerin eski adı neydi? İşte 81 ilin Osmanlı dönemindeki isimleri...

OSMANLI DEVLETİ ZAMANINDA İLLERİN İSİMLERİ NEYDİ?

Osmanlı döneminde illerin isimleri listelendiğinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Farklı etnik grupların yer aldığı Osmanlı'da illerin isimleri Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak adlandırılıyordu. Bunlardan bazıları hala günümüzde kullanılmaya devam ediyor. Peki bunlar hangileri?

Şehirlerin eski adı neydi? İşte 81 ilin Osmanlı dönemindeki isimleri...

ADANA/ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA
ADIYAMAN/HÜSNÜ MANSUR
AFYONKARAHİSAR/KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB
AĞRI/ŞORBULAK, KARAKİLİSE, KARAKÖSE
AMASYA/ AMASİA
AKSARAY/ AKSARAY
ANKARA/ANCYRA, ANGORA, ANKARA
ANTALYA/ANTALİYE, ADALYA
ARDAHAN/ARTAN, ARDAHAN
ARTVİN/ LİVANE
AYDIN/ AYDIN GÜZELHİSARI, AYDIN

Şehirlerin eski adı neydi? İşte 81 ilin Osmanlı dönemindeki isimleri...

BALIKESİR/ KARESİ
BARTIN/ONİKİ DİVAN
BATMAN/İLUH
BİLECİK/BİLECİK
BİNGÖL/ ÇAPAKÇUR
BİTLİS/BİTLİS
BOLU/ BOL ULUĞ
BURDUR/TERKEMİŞ
BURSA/HÜDAVENDİGAR

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