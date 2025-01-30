Şehirlerin eski adı neydi? İşte 81 ilin Osmanlı dönemindeki isimleri...

Günümüz Türkiye'sindeki illerin adları geçmişten günümüze gelene kadar zaman içinde kültürel ve dilsel değişimlerle farklılaştı. Osmanlı döneminde yerel halkın kullandığı isimler, yönetim değişiklikleriyle birlikte değişikliğe uğradı, bazen eski adlar unutuldu, bazen de yeni isimler benimsendi. Ancak bazı iller, Osmanlı'dan günümüze kadar neredeyse hiç değişmeyen isimlerle varlıklarını sürdürdü. Peki o iller hangileri? Sizin şehrinizin Osmanlı döneminde adı neydi? İşte Osmanlı dönemindeki illerin isimleri...