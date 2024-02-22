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Şehirlerin isimleri nereden geliyor? İşte memleketinizin hikayesi
Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
15:35
Şehirlerin isimleri nereden geliyor? İşte memleketinizin hikayesi
Türkiye'de 81 il bulunuyor. İllerimiz tarih boyunca farklı isimlerle anıldı. Peki bu illerin isimlerinin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Kimisi bu isimleri bölgede çıkan madenlerden, kimisi antik dönemden kimisi ise kurucularından aldı. İşte 81 ilin isimlerinin çıkış hikayeleri...