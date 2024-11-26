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Haberler Yaşam Şehit Aksoy'un kızları üniversiteli oldu! “Devlet her zaman yanımızdaydı”
Giriş Tarihi: 26.11.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 06:58

Şehit Aksoy'un kızları üniversiteli oldu! “Devlet her zaman yanımızdaydı”

Şırnak'ta terhisine 20 gün kala 7 Ekim 2007 tarihinde Gabar Dağı'nda 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un cenazesinde yalın ayak ve yırtık çoraplarıyla görüntülenen kızları Güneş ve Zeliha Türkiye'yi yasa boğmuştu. O tarihte 2 ve 3 yaşında olan kızlara ve anneye devlet sahip çıktı. Terör operasyonuna Güneş'in adı verildi. Aile için Karaköprü ilçesinde ev alındı. Ve o kızlar devletin de desteğiyle okudu, üniversiteyi kazandı. Güneş Aksoy (20) Gaziantep Hasan Kalyoncu üniversitesi okul öncesi öğretmenliği 2 sınıf'ta öğrenim görürken, Zeliha Aksoy (18) Ankara Medipol üniversitesi hemşirelik bölümü 1.sınıfta öğrenim görüyor.

MEHMET YILDIRIM
Şehit Aksoy’un kızları üniversiteli oldu! Devlet her zaman yanımızdaydı

Piyade Onbaşı Kasım Aksoy terhisine 20 gün kala 7 Ekim 2007 tarihinde Şırnak'ın Gabar Dağı'nda birliğin pusuya düşürülmesi soncu 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

Şehit Aksoy’un kızları üniversiteli oldu! Devlet her zaman yanımızdaydı

Şehit Kasım Aksoy'un o dönem 2 ve 3 yaşında olan kızları Zeliha ile Güneş Aksoy, cenaze törenine yakınlarının kucağında yalın ayak ve yırtık çorapla katılmış ve tüm ülkeyi ağlatmıştı.

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Şehit Aksoy’un kızları üniversiteli oldu! Devlet her zaman yanımızdaydı

Yürek burkan görüntünün ardından yardım kampanyaları düzenlendi ve devlet şehit ailesine sahip çıktı. Karaköprü ilçesinde kızlara birer daire satın alındı.

Şehit Aksoy’un kızları üniversiteli oldu! Devlet her zaman yanımızdaydı

Şehidin 2 kardeşi kamu kurumlarında işe yerleştirilirken Beşat Mahallesi'ndeki ilkokula da Şehit Kasım Aksoy'un adı verilmişti. Irak'ın kuzeyine 21 Şubat 2008 tarihinde başlatılan kara harekatına da şehit onbaşının kızlarından Güneş'in adı verilmişti.

Şehit Aksoy’un kızları üniversiteli oldu! Devlet her zaman yanımızdaydı

ÜNİVERSİTELİ OLDULAR

Şehit kızları Zeliha ve Güneş Aksoy ilkokulu Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Beşaltı mahallesinde babalarının isminin verildiği okulda okudu.

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