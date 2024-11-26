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Şehit Aksoy'un kızları üniversiteli oldu! “Devlet her zaman yanımızdaydı”
Giriş Tarihi: 26.11.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
06:58
Şehit Aksoy'un kızları üniversiteli oldu! “Devlet her zaman yanımızdaydı”
Şırnak'ta terhisine 20 gün kala 7 Ekim 2007 tarihinde Gabar Dağı'nda 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un cenazesinde yalın ayak ve yırtık çoraplarıyla görüntülenen kızları Güneş ve Zeliha Türkiye'yi yasa boğmuştu. O tarihte 2 ve 3 yaşında olan kızlara ve anneye devlet sahip çıktı. Terör operasyonuna Güneş'in adı verildi. Aile için Karaköprü ilçesinde ev alındı. Ve o kızlar devletin de desteğiyle okudu, üniversiteyi kazandı. Güneş Aksoy (20) Gaziantep Hasan Kalyoncu üniversitesi okul öncesi öğretmenliği 2 sınıf'ta öğrenim görürken, Zeliha Aksoy (18) Ankara Medipol üniversitesi hemşirelik bölümü 1.sınıfta öğrenim görüyor.