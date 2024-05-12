Şehit annelerinden ağlatan sözler: Eren’imin kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum

Gülay Yılmaz, "Yedi yıl benim için her zaman ilk günkü gibi geçti. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Anneler Günü'nde çocuğumun mezarına giderim, Fatiha okurum, onunla konuşurum, dertleşirim" dedi.