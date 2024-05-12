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Şehit annelerinden ağlatan sözler: Eren’imin kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum
Giriş Tarihi: 12.05.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
06:32
Şehit annelerinden ağlatan sözler: Eren’imin kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum
Trabzon Maçka'da 2017'de PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül bu Anneler Günü'nde de oğlunun mezarına koştu. Ayşe Bülbül, "Eren'im cebinde parası yokken, bahçelerden topladığı kır çiçekleriyle gelir, boynuma sarılırdı. Kınalı kuzumu çok özledim" dedi. Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen Necmettin öğretmenin annesi Gülay Yılmaz da evlatsız geçen 7 yılını ilk günkü gibi hissediyor. Yılmaz, "Yedi yıl benim için her zaman ilk günkü gibi geçti. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez." dedi.