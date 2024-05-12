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Haberler Yaşam Şehit annelerinden ağlatan sözler: Eren’imin kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum
Giriş Tarihi: 12.05.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 06:32

Şehit annelerinden ağlatan sözler: Eren’imin kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum

Trabzon Maçka'da 2017'de PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül bu Anneler Günü'nde de oğlunun mezarına koştu. Ayşe Bülbül, "Eren'im cebinde parası yokken, bahçelerden topladığı kır çiçekleriyle gelir, boynuma sarılırdı. Kınalı kuzumu çok özledim" dedi. Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen Necmettin öğretmenin annesi Gülay Yılmaz da evlatsız geçen 7 yılını ilk günkü gibi hissediyor. Yılmaz, "Yedi yıl benim için her zaman ilk günkü gibi geçti. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez." dedi.

Özgür ÖZDEMİR
Rana BÜYÜKTAŞ
AA
Şehit annelerinden ağlatan sözler: Eren’imin kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum

Trabzon Maçka'da 2017'de PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül bu Anneler Günü'nde de oğlunun mezarına koştu.

Şehit annelerinden ağlatan sözler: Eren’imin kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum

Ayşe Bülbül, "Eren'im cebinde parası yokken, bahçelerden topladığı kır çiçekleriyle gelir, boynuma sarılırdı. Kınalı kuzumu çok özledim" dedi.

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Şehit annelerinden ağlatan sözler: Eren’imin kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum

YEDİ YILIN HER GÜNÜ BENİM İÇİN NECMETTİN'İN ÖLDÜĞÜ GÜN GİBİ ACI

Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen Necmettin öğretmenin annesi Gülay Yılmaz evlatsız geçen 7 yılını ilk günkü gibi hissediyor.

Şehit annelerinden ağlatan sözler: Eren’imin kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum

Gülay Yılmaz, "Yedi yıl benim için her zaman ilk günkü gibi geçti. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Anneler Günü'nde çocuğumun mezarına giderim, Fatiha okurum, onunla konuşurum, dertleşirim" dedi.

Şehit annelerinden ağlatan sözler: Eren’imin kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum

HER ÖZLEDİĞİMDE YANINA KOŞUYORUM

15 Temmuz şehidi Özel Harekât polisi Feramil Ferhat Kaya'nın annesi Şengül Kaya "15 Temmuz gecesi öperek dualarla şehadete gönderdiğim oğlum olmadan geçen bir Anneler Günü daha yaşıyorum.

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