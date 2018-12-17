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Komandolar Durağı…

'de, 17 Aralık 2016'da, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda olan 15 asker anıldı. Eski askerler de Türkiye'nin dört bir yanından gelerek anma programına katıldı.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 17.12.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 17.12.2018 17:04
Şehit Komandolar Durağı…

'de, 17 Aralık 2016'da, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda olan 15 asker anıldı. Şehit aileleri, yaralanan askerler ve vatandaşlar, saldırının yaşandığı Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi önündeki durakta saygı duruşu bulunuldu ve İstiklal Marşı okudu.

Şehit Komandolar Durağı…

Saldırının 2. yılında olan 15 asker, patlamanın meydana geldiği durak önünde anıldı. Milli Eğitim İl Müdürü Celalettin Ekinci, şube müdürleri ve öğretmenler de, PKK'nın bombalı saldırısına hedef olan 15 asker anısına Şehit Komandolar Durağına karanfil bıraktı.

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Şehit Komandolar Durağı…

1. Tugay Komutanlığında geçmişte askerlik yapan ve Erciyes Mavi Kartallar Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği adı altında faaliyet gösteren eski askerler de Türkiye'nin dört bir yanından gelerek anma programına katıldı. Törende basın açıklaması yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, 2 yıl önce Kayseri'de hain bir saldırı olduğunu ve 15 Mehmetçik'in şehadet şerbeti içtiğini söyledi.

Şehit Komandolar Durağı…

Bugün de şehitlerini anmak ve onların unutulmadığını göstermek için toplandıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Burada düşen kardeşlerimizin anne, baba, akrabaları ve gazilerimizle beraber buradayız. Şehit babalarımız, gazilerimiz şu anda aynı durakta vatan nöbetini tutmaya devam etmekte. Kayseri'ye yapılan hain saldırı aslında Türkiye'nin huzuruna yapılan bir saldırıydı. Bugün olduğu gibi yarın da bu vatana, ezana, bayrağa tüm Türkiye olarak sahip çıkacağımızı buradan sesleniyoruz. Son nefesimize kadar şehitlerimizin anısını yaşatmak için buraya geleceğiz ve mücadele edeceğiz."

Şehit Komandolar Durağı…

Etkinliğine katılan gazi asker Mustafa Uçar da silah arkadaşlarını anmak için bir araya geldiklerini ifade ederek "Gaziler olarak şehitleri unutturmamak adına 17 Aralık 2016'da 'deki bombalı saldırıda 15 silah arkadaşımızı şehit verdik. İki sene önce olduğu gibi yine buradayız ve yine şehitlerimizi anmaya geldik. Her sene buraya gelip şehitlerimizi anamaya devam edeceğiz. Gazilere olarak şehitlerimizi hiçbir zaman unutturmamak için mücadele edeceğiz." dedi.

Şehit Komandolar Durağı…

Terörle mücadelede etkin rol oynayan 1. Tugay Komutanlığında görevli askerler, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkmak için Zincidere Mahallesi'ndeki tugayda halk otobüsüne binmişti.

Şehit Komandolar Durağı…

Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi önündeki durağa yanaşan otobüsün yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 15 asker olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

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