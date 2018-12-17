Bugün de Kayseri şehitlerini anmak ve onların unutulmadığını göstermek için toplandıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Burada şehit düşen kardeşlerimizin anne, baba, akrabaları ve gazilerimizle beraber buradayız. Şehit babalarımız, gazilerimiz şu anda aynı durakta vatan nöbetini tutmaya devam etmekte. Kayseri'ye yapılan hain saldırı aslında Türkiye'nin huzuruna yapılan bir saldırıydı. Bugün olduğu gibi yarın da bu vatana, ezana, bayrağa tüm Türkiye olarak sahip çıkacağımızı buradan sesleniyoruz. Son nefesimize kadar şehitlerimizin anısını yaşatmak için buraya geleceğiz ve mücadele edeceğiz."