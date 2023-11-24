Şehit Öğretmen Aybüke’nin babası SABAH’a konuştu: Kızım vatanperver bir öğretmendi

Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'te yaşayan babası, kızının mesleğini çok sevdiğini belirterek, şunları söyledi: "Bana 'Baba bayrağımızın dikili olduğu her yerde görev yaparım. Siz bana bu vatanı ve milleti sevmeyi öğrettiniz. Ben gitmezsen o gitmezse oradaki çocuklarımızı kim eğitecek. Ben gideceğim ve görev yapacağım' dedi.