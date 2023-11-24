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Şehit Öğretmen Aybüke’nin babası SABAH’a konuştu: Kızım vatanperver bir öğretmendi
Giriş Tarihi: 24.11.2023 07:27
Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
07:27
Şehit Öğretmen Aybüke’nin babası SABAH’a konuştu: Kızım vatanperver bir öğretmendi
Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın SABAH'a konuştu: "6 yıldır bize bu acıyı yaşatanlar soysuzdur. Soyu olmayanın ne vicdanı ne merhameti, ne vatanı vardır. Bize bu acıyı yaşatanlara lanet olsun"