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Haberler Yaşam Şehit Öğretmen Aybüke’nin babası SABAH’a konuştu: Kızım vatanperver bir öğretmendi
Giriş Tarihi: 24.11.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 07:27

Şehit Öğretmen Aybüke’nin babası SABAH’a konuştu: Kızım vatanperver bir öğretmendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın SABAH'a konuştu: "6 yıldır bize bu acıyı yaşatanlar soysuzdur. Soyu olmayanın ne vicdanı ne merhameti, ne vatanı vardır. Bize bu acıyı yaşatanlara lanet olsun"

Ali Faik ATAY
Şehit Öğretmen Aybüke’nin babası SABAH’a konuştu: Kızım vatanperver bir öğretmendi
Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'te yaşayan babası, kızının mesleğini çok sevdiğini belirterek, şunları söyledi: "Bana 'Baba bayrağımızın dikili olduğu her yerde görev yaparım. Siz bana bu vatanı ve milleti sevmeyi öğrettiniz. Ben gitmezsen o gitmezse oradaki çocuklarımızı kim eğitecek. Ben gideceğim ve görev yapacağım' dedi.
Şehit Öğretmen Aybüke’nin babası SABAH’a konuştu: Kızım vatanperver bir öğretmendi

Bize bu acıyı yaşatanlar soysuzdur, arsızdır, bunların peşinden gidenler de, işbirlikçileri de arsız, soysuzdur. Soyu olamayın ne vicdanı, ne merhameti ne de vatanları vardır. Bize 6 yıldır bu acıyı yaşatanlara lanet olsun. Onları Allah'a havale ediyorum. Şanlı Türk Ordumuzu, askerimiz Polisimiz onlara mücadele ediyor, şehitlerimizin kanlarını yerde koymuyorlar" dedi.

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Şehit Öğretmen Aybüke’nin babası SABAH’a konuştu: Kızım vatanperver bir öğretmendi

Ülkenin kalkınmasının eğitimden geçtiğini belirten baba Yalçın" Vatanperver bir öğretmendi. Kızım Cuma günü ve Ramazan ayında şehit oldu. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim her yerde Aybükelerle karşılaşıyorum" dedi.

Şehit Öğretmen Aybüke’nin babası SABAH’a konuştu: Kızım vatanperver bir öğretmendi

Kızının hayatını konu alan filmle ilgili de konuşan Sadık Yalçın " Bu filmi çekilmesinde vesile olan başta Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığına, yönetmeninden, oyuncusuna, çekimlerde görev alan herkesten Allah Razı Olsun. Devletimiz bu vatan için canlarını seve seve veren öğretmenlerimize ve diğer şehitlerimize sahip çıkıyor, çıkmaya da devam ediyor.

Şehit Öğretmen Aybüke’nin babası SABAH’a konuştu: Kızım vatanperver bir öğretmendi

Acımız hiçbir zaman geçmeyecek ama hatırlanmak, kızımın ve diğer şehitlerimizin adının yaşatılması bizlerin acılarını bir nebze de olsa azaltıyor"dedi.

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