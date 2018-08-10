Sel bu kez Rize'yi vurdu

Rize'de şiddetli yağışın neden olduğu heyelan nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Heyelan ve su baskınları bölgedeki bazı turizm tesislerinde de hasara neden oldu. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle Ayder Yaylası'na gezmeye giden yüzlerce kişi araçları ile ilçe merkezinde yolun trafiğe açılmasını beklemeye başladı. Rize'de dün akşam sağanağın ardından yaşanan heyelanlar ve derelerin taşıdığı rusubat, Ardeşen-Çamlıhemşin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle Ayder Yaylası'na gezmeye giden yüzlerce kişi ilçe merkezinde araçları ile yolun trafiğe açılmasını beklemeye başlarken, Karayolu ekipleri önemli bir turizm yolu olan karayolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin önlem alarak araç geçişlerine tamamen kapattığı bölgede, karayolları görevlileri yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. Heyelan ve su baskınları nedeniyle bölgedeki bazı turizm tesislerinde de hasarlar meydana geldi FINDIKLI, ARDEŞEN VE PAZAR İLÇELERİ DE YAĞIŞTAN ETKİLENDİ Şiddetli yağış Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi.