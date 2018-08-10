Türkiye'nin en iyi haber sitesi

bu kez 'yi vurdu

Giriş Tarihi: 10.08.2018 08:20 Güncelleme Tarihi: 10.08.2018 08:21
  • 1
  • 32
bu kez 'yi vurdu
Sel bu kez Rize'yi vurdu

'de şiddetli yağışın neden olduğu heyelan nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

  • 2
  • 32
bu kez 'yi vurdu
Sel bu kez Rize'yi vurdu

Heyelan ve su baskınları bölgedeki bazı turizm tesislerinde de hasara neden oldu. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle Ayder Yaylası'na gezmeye giden yüzlerce kişi araçları ile ilçe merkezinde yolun trafiğe açılmasını beklemeye başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 32
bu kez 'yi vurdu
Sel bu kez Rize'yi vurdu

'de dün akşam sağanağın ardından yaşanan heyelanlar ve derelerin taşıdığı rusubat, Ardeşen-Çamlıhemşin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

  • 4
  • 32
bu kez 'yi vurdu
Sel bu kez Rize'yi vurdu

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle Ayder Yaylası'na gezmeye giden yüzlerce kişi ilçe merkezinde araçları ile yolun trafiğe açılmasını beklemeye başlarken, Karayolu ekipleri önemli bir turizm yolu olan karayolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

  • 5
  • 32
bu kez 'yi vurdu
Sel bu kez Rize'yi vurdu

Jandarma ekiplerinin önlem alarak araç geçişlerine tamamen kapattığı bölgede, karayolları görevlileri yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

  • 6
  • 32
bu kez 'yi vurdu
Sel bu kez Rize'yi vurdu

Heyelan ve su baskınları nedeniyle bölgedeki bazı turizm tesislerinde de hasarlar meydana geldi

  • 7
  • 32
bu kez 'yi vurdu
Sel bu kez Rize'yi vurdu

FINDIKLI, ARDEŞEN VE PAZAR İLÇELERİ DE YAĞIŞTAN ETKİLENDİ

Şiddetli yağış Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi.

BİZE ULAŞIN