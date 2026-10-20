Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey

Aşırı yağışlar sokakları göle çevirdiğinde ve sel suları evlerin kapısına dayandığında, akla gelen ilk ve en geleneksel savunma yöntemi girişlere ağır malzemeler yığmaktır. Ancak Hull Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bu zahmetli ve ağır yönteme karşı günlük hayatımızın en sıradan eşyalarından biri olan yapışkan bant ile devrim niteliğinde bir çözümü test etti.