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Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey
Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 11:50
Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey
Şiddetli yağışlar ve ani su baskınlarında evlerin kapılarına yığılan ağır kum torbalarının yerini alacak son derece basit ve ucuz bir yöntem bulundu. Hull Üniversitesi'nin laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, kapı aralıklarının sıradan yapışkan bantlarla dışarıdan kapatılmasının sel sularını durdurmada kum torbalarına göre çok daha etkili olduğunu ortaya koydu. Özel sızdırmaz bantlar su girişini %99'a kadar engelledi!