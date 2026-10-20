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Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:47 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 11:50

Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey

Şiddetli yağışlar ve ani su baskınlarında evlerin kapılarına yığılan ağır kum torbalarının yerini alacak son derece basit ve ucuz bir yöntem bulundu. Hull Üniversitesi'nin laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, kapı aralıklarının sıradan yapışkan bantlarla dışarıdan kapatılmasının sel sularını durdurmada kum torbalarına göre çok daha etkili olduğunu ortaya koydu. Özel sızdırmaz bantlar su girişini %99'a kadar engelledi!

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HİLAL AYTAÇ
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Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey

Aşırı yağışlar sokakları göle çevirdiğinde ve sel suları evlerin kapısına dayandığında, akla gelen ilk ve en geleneksel savunma yöntemi girişlere ağır malzemeler yığmaktır. Ancak Hull Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bu zahmetli ve ağır yönteme karşı günlük hayatımızın en sıradan eşyalarından biri olan yapışkan bant ile devrim niteliğinde bir çözümü test etti.

Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey

KUM TORBASI %70, KOLİ BANDI %99 KORUMA SAĞLIYOR!

Araştırmacılar, 60 santimetreye kadar yükselen sel sularını simüle ettikleri bir laboratuvar ortamında 6 farklı kapı tipi üzerinde testler gerçekleştirdi. Sonuçlar son derece çarpıcıydı:

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Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey

Sentetik kauçuk bazlı esnek sızdırmazlık bantları, su girişini korumasız bir kapıya kıyasla %99 oranında azalttı.

Test edilen en zayıf bant bile sızıntıyı %80 oranında azalttı.

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Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey

Özellikle dayanıklı geniş koli bantlar, su girişini %97 ile %98 oranında engellemeyi başardı.

Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey

Test edilen en zayıf bant bile sızıntıyı %80 oranında azalttı.

Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey

Buna karşılık, bilim insanları kapının önüne naylon bir film çekip üzerine tam 54 adet kum torbası yığdığında, su girişindeki azalma en iyi ihtimalle %70'te kaldı. Çünkü kum torbalarının arasındaki boşluklar, suyun kendiliğinden yol bulup kapıya ulaşmasına neden oluyor.

Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey

İÇERİDEN DEĞİL, DIŞARIDAN BANTLAMAK ŞART

Araştırmanın en kritik noktalarından biri de uygulamanın şekliydi. Bilim insanları, bantlamanın kapının içinden değil dışından yapılmasının çok daha etkili olduğunu belirtiyor.

Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey

Dışarıdan yapıştırılan bant, suyun daha kapı boşluğuna girmeden durdurulmasını sağlıyor. Kapı kanadı, çerçevesi ve kilit mekanizmasının tamamen kurulanıp 10-20 dakika içinde özenle bantlanması büyük fark yaratıyor.

Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey

BÜYÜK TUFANLARA KARŞI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Her ne kadar sonuçlar umut verici olsa da uzmanlar sadece bir rulo bandın devasa sel felaketlerine karşı tam koruma sağlayamayacağının altını çiziyor.

Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey

60 santimetreyi aşan su seviyeleri, güçlü akıntılar ve selin getirdiği molozlar bantları aşındırabilir. Ayrıca evin pencereleri veya bodrum deliklerinden sızıntılar devam edebilir.

Sel sularına karşı bant mucizesi! Evinizi su baskınından korumak için ihtiyacınız olan tek şey

Yine de aniden bastıran kısa süreli yağışlar ve sığ su baskınlarına karşı, ağır kum torbaları taşımak yerine elde bulunan güçlü bir bantla hazırlık yapmak, selin evlerde bırakacağı hasarı ciddi oranda engelleyen, pratik ve hayat kurtarıcı bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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