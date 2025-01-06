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Haberler Yaşam SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 19:15 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 19:15

SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

TRT1 ekranlarında her Pazartesi günü izleyiciyle buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm sorgulaması yapılmaya başladı. Başrolünde Uğur Güneş'in oynadığı dizinin 6 Ocak 2025 TRT 1 yayın akışında yer aldığı görüldü. Ancak diziye ait 40. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bu noktada Selahaddin Eyyubi bugün var mı yeni bölüm yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu, yeni yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

TRT 1 ekranlarında her Pazartesi günü izleyiciyle buluşan tarih konulu dizi Selahaddin Eyyubi yeni bölümü ile bekleniyor. TRT 1 yayın akışında yer alan dizinin yeni bölümünün mü yoksa tekrarının mı yayınlanıp yayınlanmayacağı sorgulanıyor. Peki Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu, yeni yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TRT 1 yayın akışı

SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam TRT1 yayın akışında yer aldı fakat dizinin 40. bölüm fragmanı yayınlanmadı. 39. bölüm tekrarı ile izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Yeni bölümün 13 Ocak Pazartesi yayınlanması ön görülüyor.

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SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 OCAK 2025

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.10 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
22.00 İnter-Milan | İtalya Süper Kupa Final
00.15 Maça Yetişsin Usta
01.25 Teşkilat

SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Kontes Mila'nın teklifini kabul ederek Mila'yla birlikte Kerek'i de Chatillon belâsından kurtarmak için yola düşer. Ancak Sultan Nureddin'den aldığı emirle Yaruki yolunu onun keser. Selahaddin'in Şam'da vereceği hesaplar epey birikmiştir. Öte yandan Kral Amalrik, Kudüs limanlarının hepsini İbelinlilere kapatarak Balian'ı çembere almış ve onu yapayalnız bırakmıştır. Balian, İbelin halkının yaşam hakkını gözetmek için Sultan Nureddin'e başvuracaktır. Coğrafyayı avucunun içi gibi bilen Nizar adlı Bedevi, Kahire'ye gelen büyük bir kervanı basarak Selahaddin'i tacirler karşısında zayıf bırakır. İşler kızışmış, Nizar'ın el koyduğu malları dostluk teklifiyle takas eden tacirler şahı Rakif, Vezir Selahaddin'in kaybettiği güveni de satın alarak çıkagelmiştir. Vezir Selahaddin Halife ve Rakif'in oyunlarından kurtulmayı nasıl başaracak? Mısır'ın asıl sahibi kimdir?

SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?
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