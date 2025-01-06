SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?

SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Kontes Mila'nın teklifini kabul ederek Mila'yla birlikte Kerek'i de Chatillon belâsından kurtarmak için yola düşer. Ancak Sultan Nureddin'den aldığı emirle Yaruki yolunu onun keser. Selahaddin'in Şam'da vereceği hesaplar epey birikmiştir. Öte yandan Kral Amalrik, Kudüs limanlarının hepsini İbelinlilere kapatarak Balian'ı çembere almış ve onu yapayalnız bırakmıştır. Balian, İbelin halkının yaşam hakkını gözetmek için Sultan Nureddin'e başvuracaktır. Coğrafyayı avucunun içi gibi bilen Nizar adlı Bedevi, Kahire'ye gelen büyük bir kervanı basarak Selahaddin'i tacirler karşısında zayıf bırakır. İşler kızışmış, Nizar'ın el koyduğu malları dostluk teklifiyle takas eden tacirler şahı Rakif, Vezir Selahaddin'in kaybettiği güveni de satın alarak çıkagelmiştir. Vezir Selahaddin Halife ve Rakif'in oyunlarından kurtulmayı nasıl başaracak? Mısır'ın asıl sahibi kimdir?