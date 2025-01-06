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SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
19:15
SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 TRT1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi bugün yeni bölüm yayınlanacak mı?
TRT1 ekranlarında her Pazartesi günü izleyiciyle buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm sorgulaması yapılmaya başladı. Başrolünde Uğur Güneş'in oynadığı dizinin 6 Ocak 2025 TRT 1 yayın akışında yer aldığı görüldü. Ancak diziye ait 40. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bu noktada Selahaddin Eyyubi bugün var mı yeni bölüm yayınlanacak mı sorularına yanıt aranıyor. Peki Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı yok mu, yeni yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?