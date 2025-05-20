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Haberler Yaşam Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle: "Lord Guy Baldvin'in Canına Kıydı!" Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. Bölüm izle!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:00

Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle: "Lord Guy Baldvin'in Canına Kıydı!" Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. Bölüm izle!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 19 mayıs 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1'de ekrana geliyor. Her hafta aynı gün ve aynı saatte izleyicisiyle buluşan yapımda bu hafta neler olacak izleyenler tarafından merak edildi. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. bölüm izle ekranı ve detaylar...

Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle: Lord Guy Baldvin’in Canına Kıydı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. Bölüm izle!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. bölümüyle izleyenleriyle buluşuyor. Sevilen yapımın ekrana gelen son bölümünün ardından, yeni bölümüyle merak edildi. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin son bölümünde neler olacak, izleyenleri neler bekliyor? İşte, Selahaddin Eyyubi 57. bölüm izle ekranı ve detaylar...

Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle: Lord Guy Baldvin’in Canına Kıydı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. Bölüm izle!

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 57. BÖLÜM İZLE!

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle: Lord Guy Baldvin’in Canına Kıydı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. Bölüm izle!

SELAHADDİN EYYUBİ'NİN GEÇEN HAFTAKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56. Bölüm Özet:

Kont Balian, kalesini kaybetmenin öfkesiyle okunu doğrulttuğunda, kimsenin hesaplamadığı bir şey olur ve Mila kendini Selahaddin'e siper eder. Şemse'nin doğum sancıları nihayete erer. Ali'nin doğumu, hem bir müjde hem de bir dönüm noktasıdır; hemen ardından Kerek'in fethi gerçekleşir. Öte yandan Kral Baldwin, siyasal zemini yatıştırmak adına Selahaddin'e barış teklifinde bulunmayı düşünür, ancak bunu sindirmekte zorlanır. Bu sırada içerden gelen başka bir kriz patlak verir: Kadı Fazıl, Zeyneb'in şikâyetiyle Kaymaz tarafından zindana atılmış, durum Karategin aracılığıyla Sultan'a iletilmiştir. Selahaddin, yeni bir fitneyle daha yüz yüzedir. Bu karmaşadan faydalanmak isteyen William ise Kaymaz'la gizli ittifaklar kurarak altının gücüyle Selahaddin'e karşı bir cephe oluşturmanın peşindedir. Hedef açıktır: Eyyubîleri Müslümanların gözünde küçük düşürmek. Kraliçe Maria'nın planları da bu yöndedir.

Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle: Lord Guy Baldvin’in Canına Kıydı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. Bölüm izle!

Ancak bu çalkantılı dönemde yalnızca dış cephede değil, İslam dünyasında da tehlikeli fay hatları belirginleşmektedir. Zengi soyundan gelen Mevdud'un oğlu olan İzzeddin Mesud, Selahaddin'in sultanlığını tanımadığını açıkça ilan eder; Zengi mirasını Selahaddin'e bırakmak istemez. Bu da Selahaddin'in yalnızca Haçlılarla değil, Müslüman kardeşleriyle de mücadele etmesi gerektiğini gösterir. Yine de Selahaddin, ümmeti bölmemek adına İzzeddin'i birliğe ve tevhide davet eder ancak bu çağrı yanıtsız kalır. Diğer yandan Guy, kendi ihtiraslarını bastıramaz hale gelmiş; Baldwin'in ruhen çöktüğünü, zırhının elinden alındığını düşünmektedir. Ona göre, artık yalnızca hafif bir esinti yeterlidir Baldwin'i devirmek için; ama önce Selahaddin'le barış sağlanmalıdır. Oyun derinleşmekte, cepheler çoğalmaktadır. Peki ya zafer kimin olacaktır?

Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle: Lord Guy Baldvin’in Canına Kıydı! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. Bölüm izle!