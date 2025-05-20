Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle: "Lord Guy Baldvin'in Canına Kıydı!" Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. Bölüm izle!

SELAHADDİN EYYUBİ'NİN GEÇEN HAFTAKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56. Bölüm Özet:

Kont Balian, kalesini kaybetmenin öfkesiyle okunu doğrulttuğunda, kimsenin hesaplamadığı bir şey olur ve Mila kendini Selahaddin'e siper eder. Şemse'nin doğum sancıları nihayete erer. Ali'nin doğumu, hem bir müjde hem de bir dönüm noktasıdır; hemen ardından Kerek'in fethi gerçekleşir. Öte yandan Kral Baldwin, siyasal zemini yatıştırmak adına Selahaddin'e barış teklifinde bulunmayı düşünür, ancak bunu sindirmekte zorlanır. Bu sırada içerden gelen başka bir kriz patlak verir: Kadı Fazıl, Zeyneb'in şikâyetiyle Kaymaz tarafından zindana atılmış, durum Karategin aracılığıyla Sultan'a iletilmiştir. Selahaddin, yeni bir fitneyle daha yüz yüzedir. Bu karmaşadan faydalanmak isteyen William ise Kaymaz'la gizli ittifaklar kurarak altının gücüyle Selahaddin'e karşı bir cephe oluşturmanın peşindedir. Hedef açıktır: Eyyubîleri Müslümanların gözünde küçük düşürmek. Kraliçe Maria'nın planları da bu yöndedir.