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Haberler Yaşam Selim İleri kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Ünlü yazar yaşamını yitirdi! Selim İleri'nin hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 08.01.2025 21:25 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:25

Selim İleri kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Ünlü yazar yaşamını yitirdi! Selim İleri'nin hayatı ve kariyeri

Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden yazar Selim İleri hayatını kaybetti. Bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan yazarın uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucu yaşamını yitirdiği paylaşıldı. ölüm haberini duyan vatandaşlar yazarın hayatını araştırmaya başladı. Peki, yazar ve senarist Selim İleri kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri'nin biyografisi

Selim İleri kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Ünlü yazar yaşamını yitirdi! Selim İleri’nin hayatı ve kariyeri

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan yazar, bu akşam yaşamını yitirdi.Yazarın ölüm haberinin ardından hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Selim İleri kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü ve eserleri nelerdir? İşte hayatı...

Selim İleri kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Ünlü yazar yaşamını yitirdi! Selim İleri’nin hayatı ve kariyeri

SELİM İLERİ HAYATINI KAYBETTİ!

Usta yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri 75 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir rahatsız olan ünlü yazarın, bu sabah durumunun ciddileşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Selim İleri kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Ünlü yazar yaşamını yitirdi! Selim İleri’nin hayatı ve kariyeri

SELİM İLERİ KİMDİR?

Selim İleri, 30 Nisan 1949'da İstanbul'un Kadıköy semtinde dünyaya geldi. 1949 doğumlu olan İleri, aralarında "Dostlukların Son Günü", "Uzak Hep Uzak" ve "Yaşarken ve Ölürken" gibi birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasındadır.

İlk romanı Destan Gönüller (1973)'dir. Selim İleri'nin edebî yaşamında dönüm noktalarından biri olan "Her Gece Bodrum" romanı 1976'da yayımlandı. Selim İleri, 1978'te, Ali Bozok, Mehmet Tim'le birlikte "Günebakan Yayınevi"ni kurdu.

Selim İleri kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Ünlü yazar yaşamını yitirdi! Selim İleri’nin hayatı ve kariyeri

Yayınevi üç dört yıl sonra maddi olanaksızlıklar yüzünden kapandı. 1987'de "Argos" dergisinde yöneticilik yapmaya başladı ve dergi kapanıncaya kadar buradaki görevine devam etti.

Selim İleri, 1970'lerden bugüne yaşamı boyunca yazıdan başka bir uğraş edinmeyen, roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın bölümlerinde ve türlerinde nitelikli eserler ortaya koyan çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biridir.

Selim İleri kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Ünlü yazar yaşamını yitirdi! Selim İleri’nin hayatı ve kariyeri

Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler dışında, yirminin üzerinde senaryo yazmıştır. Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri, Cumhuriyet birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı, yazı dizileri hazırladı. Radyo ve televizyonlarda kültür-sanat programları sundu.

Selim İleri, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

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