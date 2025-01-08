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Selim İleri kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Ünlü yazar yaşamını yitirdi! Selim İleri'nin hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 08.01.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
21:25
Selim İleri kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Ünlü yazar yaşamını yitirdi! Selim İleri'nin hayatı ve kariyeri
Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden yazar Selim İleri hayatını kaybetti. Bu sabah rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan yazarın uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucu yaşamını yitirdiği paylaşıldı. ölüm haberini duyan vatandaşlar yazarın hayatını araştırmaya başladı. Peki, yazar ve senarist Selim İleri kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri'nin biyografisi