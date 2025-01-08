Selim İleri kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Ünlü yazar yaşamını yitirdi! Selim İleri’nin hayatı ve kariyeri

SELİM İLERİ KİMDİR?

Selim İleri, 30 Nisan 1949'da İstanbul'un Kadıköy semtinde dünyaya geldi. 1949 doğumlu olan İleri, aralarında "Dostlukların Son Günü", "Uzak Hep Uzak" ve "Yaşarken ve Ölürken" gibi birçok roman, deneme, anı ve senaryosuyla Türk edebiyatının önemli yazarları arasındadır.

İlk romanı Destan Gönüller (1973)'dir. Selim İleri'nin edebî yaşamında dönüm noktalarından biri olan "Her Gece Bodrum" romanı 1976'da yayımlandı. Selim İleri, 1978'te, Ali Bozok, Mehmet Tim'le birlikte "Günebakan Yayınevi"ni kurdu.