Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı! Türkan Şoray’dan hüzünlü veda: Bugün yemek için bulaşacaktık

Bugün yemekte buluşacaktık. Onun için hazırlanmayı düşünüyordum ama bugün onu uğurlamam için hazırlandım. Bu beni çok etkiledi. Güzel yaşadı. Çok sevildi. Hayata değerler katarak aramızdan ayrılıyor. Kitapları çok okundu, çok sevildi. Kitaplarıyla ölümsüz. O benim sevgili dostum olarak kalacak. Çok derin bir dostluğumuz vardı. Hayat hakkında çok güzel muhabbetlerimiz oluyordu. Şimdi o yok onu arayacağım" dedi. Cenaze namazının ardından Selim İleri Sahrayıcedit Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.