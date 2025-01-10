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Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı! Türkan Şoray’dan hüzünlü veda: Bugün yemek için bulaşacaktık
Giriş Tarihi: 10.01.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
15:11
Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı! Türkan Şoray’dan hüzünlü veda: Bugün yemek için bulaşacaktık
Türk edebiyatının usta isimlerinden, devlet sanatçısı unvanlı yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, son yolculuğuna uğurlandı. En yakın dostunu kaybeden Türkan Şoray, "Geçen hafta beni bugün saat 06.00'da yemeğe davet etmişti. Bugün yemekte buluşacaktık. Onun için hazırlanmayı düşünüyordum ama bugün onu uğurlamam için hazırlandım. Bu beni çok etkiledi" dedi.