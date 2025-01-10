Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı! Türkan Şoray’dan hüzünlü veda: Bugün yemek için bulaşacaktık
Giriş Tarihi: 10.01.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 15:11

Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı! Türkan Şoray’dan hüzünlü veda: Bugün yemek için bulaşacaktık

Türk edebiyatının usta isimlerinden, devlet sanatçısı unvanlı yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, son yolculuğuna uğurlandı. En yakın dostunu kaybeden Türkan Şoray, "Geçen hafta beni bugün saat 06.00'da yemeğe davet etmişti. Bugün yemekte buluşacaktık. Onun için hazırlanmayı düşünüyordum ama bugün onu uğurlamam için hazırlandım. Bu beni çok etkiledi" dedi.

Oğuzhan UYSAL
Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı! Türkan Şoray’dan hüzünlü veda: Bugün yemek için bulaşacaktık

Ünlü romancı Selim İleri İstanbul'da vefat etti. 75 yaşındaki İleri'nin kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu. İleri için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenlendi. İleri'nin cenazesi, öğle vakti Vaniköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'nda defnedildi

Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı! Türkan Şoray’dan hüzünlü veda: Bugün yemek için bulaşacaktık

Türk edebiyatının usta isimlerinden devlet sanatçısı unvanlı yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri (75) Şişli'deki ikametinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı Mecidiyeköy'deki özel bir hastanede 9 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ünlü yazarın ölüm haberi edebiyat dünyasını yasa boğdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı! Türkan Şoray’dan hüzünlü veda: Bugün yemek için bulaşacaktık

TÜRKAN ŞORAY TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Selim İleri için Atatürk Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Törenin ardından Vaniköy Camiinde kılınacak cenaze namazı için Selim İleri'nin cenazesi camiye getirildi. Selim İleri'nin cenazesine Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi, Davut Gül, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, Müjde Ara, Kerem Alışık ve Canan Barlas katıldı. Türkan Şoray, Selim İlerinin tabutu başında uzun süre bekledi ve fotoğrafını izledi.

Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı! Türkan Şoray’dan hüzünlü veda: Bugün yemek için bulaşacaktık

En yakın dostunu kaybeden Türkan Şoray, "İnsanın haftada 2-3 defa sohbet ettiği dostunu kaybetmesi anlatılmaz duygular. Ruhen çok üzüyor insanı. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Bu hayatın getirdiği bir durum hiç bir şey söyleyemeyiz. Geçen hafta beni bugün saat 06.00'da yemeğe davet etmişti.

Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı! Türkan Şoray’dan hüzünlü veda: Bugün yemek için bulaşacaktık

Bugün yemekte buluşacaktık. Onun için hazırlanmayı düşünüyordum ama bugün onu uğurlamam için hazırlandım. Bu beni çok etkiledi. Güzel yaşadı. Çok sevildi. Hayata değerler katarak aramızdan ayrılıyor. Kitapları çok okundu, çok sevildi. Kitaplarıyla ölümsüz. O benim sevgili dostum olarak kalacak. Çok derin bir dostluğumuz vardı. Hayat hakkında çok güzel muhabbetlerimiz oluyordu. Şimdi o yok onu arayacağım" dedi. Cenaze namazının ardından Selim İleri Sahrayıcedit Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

SON DAKİKA