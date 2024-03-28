Semanur Hacıoğlu komada! Dolmabahçe’de U dönüşü faciası!

Bir restoranda garsonluk yapan Semanur'un olay günü işten çıkıp erkek arkadaşı Mustafa Subaşı'nın yanına sahura gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Genç kız hiçbir şeyden habersiz yolunda giderken yasak yerde dönüş yapan araca çarptı ve ağır yaralandı.